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【大行報告】瑞信：第三季純利按年跌六成半 下調海螺水泥目標價至31元

股樓投資 14:45 2022/10/28

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瑞信指，海螺水泥（00914）第三季純利按年下跌65%，首三季則按年跌44.5%，認為是受銷量下降、生產成本上升、以及產品銷售均價回落等因素所影響， 並下調目標價至31元。海螺水泥周五（28日）截至下午二時半股價報20.95元，跌6%。
 

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

 

該行預料海螺水泥產品均價跌12%， 為每噸290元人民幣，而每噸銷貨成本則持平於230元人民幣，即每噸毛利將按年跌約55%至60元人民幣。另外瑞信估計公司的自產銷量約有7,800萬噸，按年減少3%。


【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

    點擊圖片放大
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就利潤率預測下調，瑞信將公司2022至2024年盈利預測下調27%、17%及13%，目標價則由43元降至31元。不過該行相信，基建投資加快能夠支持第四季價格走勢，維持其「跑贏大市」評級。

 

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 大行報告 海螺水泥（00914）

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