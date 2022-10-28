辛偉誠將缺席COP27大會 在野黨批不關心氣候危機

第27 屆聯合國氣候峰會（COP27）將於下月於埃及舉行，預料一眾國家領袖都會出席。英國新任首相辛偉誠卻確認，將缺席COP27會議。在野反對派批評，缺席COP27顯示現任政府不重視氣候危機。英國政府強調，仍致力於實現碳中和目標。

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英國首相府發言人表示，辛偉誠（Rishi Sunak）因其他緊迫的國內議題，如準備秋季財政預算案等，將缺席COP27會議。英國將改派即將離任的COP26主席兼前商業、能源及工業策略大臣岑浩文（Alok Sharma）和其他官員出席。

發言人表示，英國仍致力實現碳中和，及領導國際及國內行動應對氣候變化。發言人強調，英國在實現碳中和方面仍然領先，當局亦將繼續與埃及密切合作，確保所有國家在履行COP26達成的《格拉斯哥氣候協議》承諾上，取得進展。

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英國在野工黨表示，辛偉誠不出席COP27是領導氣候方面的巨大失敗。影子商業能源與工業策略大臣文立彬（Edward Miliband）接受英國廣播公司（BBC）採訪表示，各國領袖將聚集一起討論如何應對未來面臨的最大長期威脅，但辛偉誠卻未能出現，是辜負如今及未來數代人。

英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）亦批評，辛偉誠決定違背英國在應對氣候變化方面，領導世界的自豪傳統。綠黨議員Caroline Lucas亦指，辛偉誠不出席COP27使英國政府淪為笑柄，更是以可恥方式結束英國COP26主辦生涯。英國綠色和平組織政治負責人Rebecca Newsom亦指，決定顯示辛偉誠示認真看待氣候變化問題。

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責任編輯：李俊儀