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【美國中期選舉】舒默向拜登透露 民主黨喬治亞州選情告急

環球政治 14:30 2022/10/28

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美國即將在下月舉行中期選舉，民主黨力爭維持國會控制權。民主黨參議院領袖舒默近日與總統拜登碰面，期間被傳媒收音到二人談話內容。舒默向拜登表示，民主黨在喬治亞州選情告急。

【烏克蘭戰爭】普京否認對烏用核武 拜登指言論危險 【下一頁】

舒默（Chock Schumer）與紐約州州長霍楚伊（Kathy Hochul）等人，於周四（27日）在紐約雪城漢考克機場迎接拜登（Joe Biden），會見全球最大DRAM及MAND快閃存儲器生產商美光科技（Micron Technology）高層。

拜登抵達機場後，舒默展開對話，內容正好被在場媒體記錄下來。舒默稱一個議席有危機，但未講明詳情。其後，舒默指情況不會如賓夕法尼亞州（Pennsylvania）惡劣，民主黨在內華達州（Nevada）正回到正軌。

舒默與拜登對話片段

美媒紐約郵報指出，舒默引述的正是賓夕法尼亞州參議院候選人費特曼（John Fetterman）在唯一一次公開辯論的表現。舒默向拜登表明，費特曼辯論不佳不代表已錯失議席。拜登對此有所回應，但收音不清難以聽到其言論。

拜登斥飛機加長座位加錢 對有色人種不公 遭反鬧歧視 【下一頁】

舒默再點出民主黨現時在喬治亞州（Georgia）聲勢減弱，指想不到共和黨派出前美式足球明星沃克（Herschel Walker）角逐參議員。沃克是前總統特朗普（Donald Trump）支持者，獲對方背書出選喬治亞州參議員選舉。

有民調指出，共和黨候選人在多個搖擺州支持度上升，收窄或反超民主黨候選人。內華達﹑賓夕法尼亞﹑亞利桑那（Arizona）及喬治亞在內等多州的參議院選情激烈，估計共和黨可能重掌多州參議院議席。

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責任編輯：吳漢培

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