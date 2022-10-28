▲ 【智能手機】IDC：全球第三季智能手機出貨量跌9.7%、主要受累新興市場 料明年複蘇緩慢

市場研究機構IDC 發表報告指，由於全球需求疲軟和經濟不確定性，第3季全球智能手機出貨量按年下降9.7%至3.02億部，連續5個季度錄得下降。IDC預計今年出貨量下降幅度或更大，而2023年複蘇速度緩慢。

IDC全球研究總監Nabila Popal稱，大部分下降來自新興市場，需求不足、成本上升和通貨膨脹影響消費者可支配收入減少。Popal認為，隨著第3季庫存高企，手機廠商出貨量和訂單進一步減少，試圖消耗庫存。

三星成全球出貨量冠軍 蘋果屬唯一錄得正增長

上季三星成為全球出貨量冠軍，出貨量6400萬部，按年少7.8%，市佔率21.2%；而蘋果（Apple，美：AAPL）出貨量按年增1.6%至5190萬部，市佔率17.2%，是唯一錄得正增長手機品牌，但IDC稱，蘋果仍在中國等市場面臨挑戰，由於宏觀經濟形勢不佳，當地增長受阻。

排行第3為小米 （01810） ，出貨量跌8.6%至4050萬部。Vivo及OPPO 並列第4，出貨量分別跌22.1%及22.3%。

IDC：發達市場推分期付款、舊換新等手機優惠

上季中國地區出貨量按年跌12%，而北美、西歐和日本等發達市場適度好轉，只錄低至中個位數跌幅。

IDC全球移動和消費設備研究副總裁Ryan Reith稱，發達市場利用電信公司、零售渠道甚至供應商直接提供的分期付款計劃，以及舊換新優惠促銷活支持擴展，故表現好於新興市場。

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記者：李哲毅