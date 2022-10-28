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eBay阻宣揚暴力 禁售《食人魔達默》原型萬聖節服飾

環球社會熱點 14:05 2022/10/28

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串流平台Netflix上月底推出改編自真人真事的劇集《食人魔達默》，講述連環殺人犯Jeffrey Dahmer的殺人經歷。部分網民打算模仿Jeffrey Dahmer的造型，而eBay宣布為阻止宣揚暴力，於平台禁售Jeffrey Dahmer造型的萬聖節服飾。

Kanye West稱日失156億 二手Yeezy放售激增 【下一頁】

《食人魔達默》（Monster: The Jeffrey Dahmer Story）播出以來掀起熱話，上映首周的累積觀看時數已突破1.96億小時，深受觀眾追捧。

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部分網民甚至對主角原型Jeffrey Dahmer產生興趣，隨著萬聖節臨近，更打算模仿其造型。不過Jeffrey Dahmer造型的萬聖節服飾就引起爭議，很多人都批評打扮成一個惡名昭著的連環殺手並不有趣。

eBay本周宣布由於《食人魔達默》持續備受關注，正式禁止於平台銷售Jeffrey Dahmer主題的服飾或配飾。發言人指平台是因應暴力及刑事政策將這類物品下架。

Kanye West擅闖Skechers加州總部 被護送離開 【下一頁】

而且截至周三（26日）當日，用戶如在eBay上輸入「Jeffrey Dahmer服裝」或「Jeffrey Dahmer萬聖節服裝」等關鍵詞，就會發現未能找到完全匹配的搜尋結果。

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責任編輯：鄭錦玲

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