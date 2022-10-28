▲ 【大行看法】瑞銀：中國宏觀若改善、科網股將迎重估 看好工業自動化及電動車供應鏈

瑞銀財富管理投資總監辦公室股票策略師夏天認為，受累宏觀經濟及監管憂慮，中國互聯網行業在過去一年半大幅受壓，但過去1至2個季度基本面企穩，盈利效率改善，新業務虧損收窄，雖然目前估值仍處於歷史低位，惟股價大致反映負面因素，認為若宏觀情況改善，尤其是中國重新開放等，配合措施支持，可能會為中國互聯網帶來潛在重估。

夏天看好工業自動化，內地十四五規劃提到全社會研發經費投入年均增長7%以上，認為內地有意推動供應鏈升級，行業受到政策支持有望加速增長。夏天又稱，中國以至和全球對可再生能源及電動汽車供應鏈等綠色科技行業需求提高。

新車型料成電動汽車供應鏈新催化劑

夏天提到，中國電動汽車供應鏈滲透率仍有增長空間，有助支持行業長遠增長，雖然內地電動車近期銷量放慢，但主要是受到季節性因素影響，各品牌陸續推出新車型料成為行業催化劑。

近年美國宣布對中國太陽能板物料實施進口限制，夏天認為，全球各地發展綠色能源時希望減少依賴中國產品，並發展自己綠色技術，雖然歐美等地實施限制短期影響中國太陽能設備，但由於中國市佔率龐大，其產品難以被取替，早前美國豁免東南亞四國進口太陽能板停收關稅兩年，認為中國太陽能設備長遠優勢難被改變。

瑞銀：科技行業迎來充滿挑戰一年 但長遠趨勢依然正面

瑞銀財富管理投資總監辦公室股票策略師Sundeep Gantori預計，由於利率上升、地緣政治緊張局勢及增長放緩，科技行業將迎來充滿挑戰的一年，但金融科技及賦能技術（Enabling Technologies）等長遠趨勢依然正面。

Gantori料，人工智能（AI）收入會在2020至2025 年實現 20%的複合年增長率，數碼產品和服務消費增長推動下，金融科技收入預計將在2020至2030年實現 12.8% 的複合年增長率，雖然元宇宙技術可能會影響許多行業，但在貨幣化可見性方面處於早期階段。

更多【即市財經分析】文章

【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略

相關文章：

【大行報告】蒙牛半日急插8%破底 星展力撐銷售表現惟不敵宏觀經濟疲弱、削目標價一成至48.2元

【大行看法】大摩：三大因素導致短期不確定性增加 調低恒指及國指目標價13%（附最新目標價）

記者：李哲毅