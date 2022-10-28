日本斥逾2萬億刺激經濟 能源費補貼應對通脹（第二版）

日本政府通過規模39萬億日圓（約2.07萬億港元）的刺激經濟方案，協助民眾應對日圓貶值，加上商品價格高企所造成的物價上升壓力。首相岸田文雄表示，將盡力讓民眾切身感到受到幫助。

（第二版更新方案詳情）

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連同國家經費一般支出，財政投融資及地方政府支出將達逾39萬億日圓，再加上企業相關開支項目，這份預算案總規模達71.6萬億日圓（約3.8萬億港元），當中大部分資金或需透過發行政府債券籌集。

岸田周五早上向執政自民黨幹部說明內容，稱會盡力涵蓋各種應對措施，務求令國民切身感受到生活上得到幫助。當局希望措施可有效壓抑通脹，不會升至像美國及歐洲一様接近雙位數的高水平，估計能源補貼可令通脹率下降1.2個百分點。

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方案包括撥款6萬億日圓（約3,180億港元），減輕民眾的電費及燃料費用，明年1月至9月期間，每個家庭每月平均可獲5,000日圓（約265港元）的補貼。孕婦及嬰兒剛出生的婦女，亦會獲得一次性的10萬日圓（約5,300港元）補助金。

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責任編輯：李俊儀