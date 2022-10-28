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日本將撥款逾1.5萬億應對物價上漲 減輕能源費用負擔

環球社會熱點 13:54 2022/10/28

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日本將在周五（28日）傍晚召開內閣會議，期間將確定一系列經濟應對措施。日本首相岸田文雄表示，將盡力讓民眾切身感到受到幫助。據報日本政府將撥款29.1萬億日圓（約1.56萬億港元），旨在減輕民眾電費及燃料費用等負擔。

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岸田文雄周五早上出席會議，向執政黨幹部說明撥款內容。他表示將，將盡力涵蓋各種應對措施，務求令國民切身感受到生活上得到幫助。《共同社》報道，當局計劃將家庭電費每千瓦時降低7日圓（約0.38港元），即一個普通家庭料每月可節省2,800日圓（約150.4港元）。公司亦將獲得每千瓦時3.5日圓（約0.19港元）的資助。

對於城市燃氣費，日本當局將提供每立方米消費30日圓（約1.6港元）資助，即每個普通家庭每月可節省約900日圓（約48.3港元）。石油批發商降低零售汽油及煤油價格現時有補貼，政府將延長相關補貼至12月以後。《共同社》引述消息人士指，補貼將從明年6月起減少。

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日本政府亦將推出本年度第二份財政預算案，當中大部分資金或需透過發行政府債券籌得。據悉，連同國家經費一般支出，財政投融資及地方政府支出將達逾39萬億日圓（約2.09萬億港元），再加上企業相關開支項目，總規模將料達71.6萬億日圓（約3.84萬億港元）。

除減輕電費及城市燃氣費負擔外，綜合經濟應對措施還將包括繼續實施汽油補貼、支援中小企業加薪及刺激國內旅遊需求等措施。日本政府還將新設烏克蘭局勢經濟緊急應對預備費，在應對與烏克蘭危機相關突發事態時，允許當局靈活動用財政資金。

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責任編輯：李俊儀

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