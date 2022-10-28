【碳交易】港交所推碳市場Core Climate、即日起可交易　暫不收取費用

▲ 【可持續發展】港交所推國際碳市場Core Climate 可交易、交收及註銷自願碳信用產品

港交所 （00388） 推出全新國際碳市場Core Climate，平台上的碳信用產品來自全球各地經國際認證的碳項目，包括碳避免、減碳及碳消除項目。所有於Core Climate上市的項目均經認證及符合國際標準，例如Verra的核證減排標準VCS （Verified Carbon Standard）。

港交所市場聯席主管蘇盈盈稱，Core Climate今日起已可交易，每日交易時間為上午9時至下午6時，但未有透露首日交易量、所涉產品、平台上已登記的參與者數目。她僅稱，未來有豐富產品線，涉及生物質、風力、太陽能等項目的碳信用。

她續指，Core Climate目前會以擴大整個網絡為目標，暫不會收取任何費用，而目前所採用的VCS標準是全球最受關注和最受認可的碳減排標準。

港交所碳市場及ESG產品發展部主管趙健能指出，平台目前只供企業和金融機構交易，未來會研究是否合適散戶投資。

Core Climate暫不收取費用 僅限機構投資

內地、歐洲已有各自的碳排放權交易市場，蘇盈盈表示，環球碳交易規模正以指數式增長，但總體仍在於早期發展階段，港交所現時推出的Core Climate 可捕捉升勢，同時可助參與者降低交易對手風險，而且香港具獨特地位令來自內地、亞洲以至國際投資者都可參與。

港交所目前設有STAGE（香港可持續及綠色交易所）平台，供金融產品發行商上載可持續金融產品匯報，提供其透明度及資訊。蘇盈盈指，Core Climate進一步提供碳信用產品信息、購買、交收或註銷服務。

港交所行政總裁歐冠昇表示，應對氣候危機是這一代最迫切的議題，必須果斷採取行動，加強地區和國際合作，資本市場在其中發揮極其重要的作用。

由金管局、證監會牽頭的綠色和可持續金融跨機構督導小組歡迎交易所推出碳市場，形容是該小組今年3月發布對香港碳市場機遇的初步可行性評估後的重要里程碑。

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編輯：陳韻妍