  • 25°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 20:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【碳交易】港交所推碳市場Core Climate、即日起可交易　暫不收取費用

股市 19:32 2022/10/28

分享：

分享：

【可持續發展】港交所推國際碳市場Core Climate  可交易、交收及註銷自願碳信用產品

港交所 （00388） 推出全新國際碳市場Core Climate，平台上的碳信用產品來自全球各地經國際認證的碳項目，包括碳避免、減碳及碳消除項目。所有於Core Climate上市的項目均經認證及符合國際標準，例如Verra的核證減排標準VCS （Verified Carbon Standard）。

港交所市場聯席主管蘇盈盈稱，Core Climate今日起已可交易，每日交易時間為上午9時至下午6時，但未有透露首日交易量、所涉產品、平台上已登記的參與者數目。她僅稱，未來有豐富產品線，涉及生物質、風力、太陽能等項目的碳信用。

她續指，Core Climate目前會以擴大整個網絡為目標，暫不會收取任何費用，而目前所採用的VCS標準是全球最受關注和最受認可的碳減排標準。

港交所碳市場及ESG產品發展部主管趙健能指出，平台目前只供企業和金融機構交易，未來會研究是否合適散戶投資。

Core Climate暫不收取費用　僅限機構投資

內地、歐洲已有各自的碳排放權交易市場，蘇盈盈表示，環球碳交易規模正以指數式增長，但總體仍在於早期發展階段，港交所現時推出的Core Climate 可捕捉升勢，同時可助參與者降低交易對手風險，而且香港具獨特地位令來自內地、亞洲以至國際投資者都可參與。

港交所目前設有STAGE（香港可持續及綠色交易所）平台，供金融產品發行商上載可持續金融產品匯報，提供其透明度及資訊。蘇盈盈指，Core Climate進一步提供碳信用產品信息、購買、交收或註銷服務。

港交所行政總裁歐冠昇表示，應對氣候危機是這一代最迫切的議題，必須果斷採取行動，加強地區和國際合作，資本市場在其中發揮極其重要的作用。

由金管局、證監會牽頭的綠色和可持續金融跨機構督導小組歡迎交易所推出碳市場，形容是該小組今年3月發布對香港碳市場機遇的初步可行性評估後的重要里程碑。

【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略

相關文章：【人民幣債券】中行助海南省政府在港發行首筆離岸藍色及可持續人民幣債券

相關文章：【可持續發展】煤氣擴大S-Carbon平台在供應鏈管理的應用　完善碳排放數據匯報流程

相關文章：【可持續發展】國泰航空向Aemetis購3,800萬美制加侖混合可持續航空燃料　2025年起交付

編輯：陳韻妍

港股 可持續投資 香港交易所（00388） 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司 ESG 可持續發展 氣候暖化 香港 金融機構

上一篇文章

【業績｜內房】萬科第三季淨利潤少賺約14%

下一篇文章

【半島酒店母企】大酒店倫敦半島酒店項目超支約20億　預算增至10.2億英鎊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股北水+夜期】北水淨流入42.8億元　主力吸騰訊藥明　恒指夜期升55點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水淨流入42.8億元　主力吸騰訊藥明　恒指夜期升55點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　中概股指數跌3.6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　中概股指數跌3.6%（不斷更新）
【美股期貨】9月PCE物價指數公布前　道指期貨跌37點、納指期貨跌1%（不斷更新）
【美股期貨】9月PCE物價指數公布前　道指期貨跌37點、納指期貨跌1%（不斷更新）
【Amazon業績】亞馬遜第三季業績符預期、銷售指引惹恐慌　盤前跌14%
【Amazon業績】亞馬遜第三季業績符預期、銷售指引惹恐慌　盤前跌14%
【投行重組】瑞信：本季裁員2700人、分拆投行業務、引資沙特銀行　股價跌逾一成、瑞信香港CEO：香港續是增長市場（不斷更新）
【投行重組】瑞信：本季裁員2700人、分拆投行業務、引資沙特銀行　股價跌逾一成、瑞信香港CEO：香港續是增長市場（不斷更新）
【Apple業績】蘋果整體業績超預期　季度收入破紀錄　iPhone銷售不及預期
【Apple業績】蘋果整體業績超預期　季度收入破紀錄　iPhone銷售不及預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款