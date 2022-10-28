▲ 【可持續發展】港交所推國際碳市場Core Climate 可交易、交收及註銷自願碳信用產品

港交所 （00388） 宣布，推出全新國際碳市場Core Climate，連接資本與香港、中國內地、亞洲以至全球的氣候相關產品和機遇。Core Climate支持市場進行高效和透明的碳信用產品和工具的交易，協助推動全球淨零轉型，而Core Climate平台參與者可透過平台獲取產品信息、持有、交易、交收及註銷自願碳信用產品。

Core Climate包括碳避免、減碳及碳消除項目

港交所行政總裁歐冠昇表示，：應對氣候危機是這一代最迫切的議題，必須果斷採取行動，加強地區和國際合作，資本市場在其中發揮極其重要的作用，Core Climate的推出將進一步鞏固香港交易所支持全球過渡至低碳經濟的承諾，建設可持續未來。

Core Climate上的碳信用產品來自全球各地經國際認證的碳項目，包括碳避免、減碳及碳消除項目。所有於Core Climate上市的項目均經認證及符合國際標準，例如Verra的核證減排標準VCS （Verified Carbon Standard）。港交所致力將Core Climate發展成綜合碳市場，滿足整個價值鏈內的市場參與者及項目擁有人的需求。

為新氣候項目、技術及業務模式配對資金

港交所市場聯席主管蘇盈盈表示，Core Climate為新氣候項目、技術及業務模式配對資金，平台將有助加快全球過渡至淨零排放的進程，為新世代建設可持續未來。

港交所亦推出了ESG Academy，提供與ESG相關的市場教育。今年3月港交所與廣州碳交所簽署合作備忘錄，探索碳金融領域的合作機遇，共同應對全球氣候變化，推動可持續發展。今年7月，港交所成立香港國際碳市場委員會，成員包括多家領先企業及金融機構，致力支持國際碳市場發展。

【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略

相關文章：【人民幣債券】中行助海南省政府在港發行首筆離岸藍色及可持續人民幣債券

相關文章：【可持續發展】煤氣擴大S-Carbon平台在供應鏈管理的應用 完善碳排放數據匯報流程

相關文章：【可持續發展】國泰航空向Aemetis購3,800萬美制加侖混合可持續航空燃料 2025年起交付

編輯：陳韻妍