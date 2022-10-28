【新冠口服藥】歌禮製藥︰與輝瑞簽訂中國利托那韋授權與供應協議　股價半日挫6%

▲ 【新冠口服藥】歌禮製藥︰與輝瑞簽訂中國利托那韋授權與供應協議

歌禮製藥 （01672） 公布，和輝瑞（美：PFE）就新冠藥物PAXLOVID簽訂中國大陸利托那韋授權與供應協議。歌禮製藥半日跌6%，報2.49元。

歌禮製藥指，旗下全資附屬公司歌禮藥業（浙江）已與輝瑞中國就利托那韋100毫克薄膜衣片簽訂授權與供應協議。根據協議，歌禮將非排他性地授權輝瑞中國在中國大陸使用歌禮的利托那韋片部分註冊資料用於新冠藥物PAXLOVID，並為輝瑞中國在中國大陸生產和供應利托那韋片，以惠及中國大陸的患者。

協議自簽署之日起生效，有效期為5年。該產品實際供應量取決於協議期內輝瑞中國的實際採購訂單。

PAXLOVID為口服小分子新冠病毒治療藥物，用於治療成人伴有進展為重症高 風險因素的輕至中度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者，如老年人（60歲以上） 或伴有一個或多個風險因素（如慢性腎病、糖尿病、心血管疾病和慢性肺部疾病）的患者。利托那韋片是多種針對病毒蛋白酶的口服抗病毒藥物的藥代動力學增強劑。歌禮 目前擁有中國生產的唯一通過生物等效性研究獲批上市的利托那韋口服片。3

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編輯：姚卓然

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