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意大利米蘭超市爆斬人致死傷 阿仙奴借將被刺傷

環球社會熱點 13:02 2022/10/28

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意大利北部大城市米蘭周四（27日）發生一宗斬人案，一名男子在超級市場用刀襲擊他人，導致1人死亡5人受傷，傷者中包括由英超球會阿仙奴借將柏保馬利。警方指施襲者有精神健康問題，已排除恐襲可能性。

意前總理收普京伏特加生日禮物 歐盟：違反制裁 【下一頁】

一名46歲男子被指在米蘭一間商場內的家樂福超市（Carrefour）用刀斬傷他人，造成1人死亡，另有5人受傷。兩人據報傷勢嚴重，當地警方指出，46歲施襲男已被捕，他有精神健康問題，暫時已排除恐怖襲擊的可能。

意大利媒體Ansa報稱，男子在超市隨機用刀刺傷途人。一名30歲超市男員工被傷，送院後證實不治。有目擊者表示當時十分驚慌，根本不知道發生何事，只見有人慌亂逃生。另有人目擊者形容，事件猶如美國電影場面。

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意大利料俄續停天然氣供應 俄指受奧地利監管影響 【下一頁】

其中一名傷者正是阿仙奴（Arsenal）外借意甲球隊蒙沙（Monza）的西班牙後衛柏保馬利（Pablo Mari），但他非傷勢嚴重兩人之一。阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）表示，球會已與柏保馬利家人聯繫，得悉他暫無大礙。

蒙沙主席加利安尼（Adriano Galliani）亦確認柏保馬利無生命危險，相信能痊癒及盡快回歸球場。阿仙奴亦發出聲明，向柏保馬利及其他傷者致以慰問。

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責任編輯：吳漢培

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