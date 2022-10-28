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環保人士再襲擊名畫 頭黐《戴珍珠耳環的少女》抗議

環球社會熱點 12:31 2022/10/28

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Just Stop Oil環保組織近日針對各國藝術名作，梵高名畫《向日葵》等作品都慘遭襲擊。組織成員近日再闖入荷蘭一間美術館，有環保人士更用膠水將頭黐在荷蘭著名畫家維梅爾的畫作《戴珍珠耳環的少女》，警方其後拘捕三人。

英氣候示威者向王室蠟像擲蛋糕 只針對一人（有片） 【下一頁】

Just Stop Oil成員前往荷蘭海牙的莫瑞泰斯皇家美術館（Mauritshuis）。社交媒體片段顯示，一名光頭男子用膠水試圖將頭頂黐在館内藏品、維梅爾（Johannes Vermeer）所畫的《戴珍珠耳環的少女》（Girl with a Pearl Earring）上。

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同行另一名男子則手持罐頭番茄湯，倒在光頭男子頭上。

示威者指出維梅爾的畫作精美而且受到妥善保護，有別於孩子的未來。示威者質問在場人士看到美麗無價的事物被摧毀時有何感受，如果對此憤怒的話，當看到地球被毀滅時為何又沒有相同感受。

在場觀展人士憤怒地斥責示威者愚蠢，又要求他們離開。示威者就表示這幅畫有玻璃保護。海牙警方透露，三人因對商品實施公共暴力已被捕。

德氣候分子向莫內名畫潑薯蓉 抗議大眾漠視氣候問題 【下一頁】

德國兩名氣候人士日前在波茨坦（Potsdam）一間博物館內，向法國畫家莫內（Claude Monet）的名畫潑薯蓉，希望喚起民眾關注氣候問題。

Just Stop Oil有成員本月中也前往英國倫敦國家美術館，向荷蘭畫家梵高（Vincent van Gogh）的名畫《向日葵》潑番茄湯。

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責任編輯：鄭錦玲

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