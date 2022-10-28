【兒童電動車】「Cyberquad for Kids」不符合安全標準　5,000部車被召回

▲ 根據CPSC說法，這款車並不符合機械懸掛和青少年越野車的最大輪胎壓力標準。（Tesla）

美國的電動車經常因安全問題而被召回，但連專門讓兒童駕駛的電動車也不例外。近日美國消費者產品安全委員（CPSC）表示，兒童版電動越野車「Cyberquad for Kids」不符合「青少年越野車」（Youth ATVs）的安全標準，因此要求召回5,000部相關車輛。

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雖然「Cyberquad for Kids」是在Tesla的網站上銷售，但背後的製造商實際是玩具生產商Radio Flyer。「Cyberquad for Kids」配備全鋼框架及電動動力系統，每小時可以行駛10英里，售價為1,900美元（約1.5萬港元）。但根據CPSC說法，這款車並不符合機械懸掛和青少年越野車的最大輪胎壓力標準。

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Radio Flyer表示，至今從未收到任何因駕駛「Cyberquad for Kids」，而受到嚴重受傷的報告，但仍呼籲任何擁有該產品的用戶應停止使用，並需立即拆除摩打控制器。如果用戶把控制器退回給該公司，將會得到全額退款。

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責任編輯：陳卓賢