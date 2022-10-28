【大行報告】蒙牛半日急插8%破底　星展力撐銷售表現惟不敵宏觀經濟疲弱、削目標價一成至48.2元

▲ 【大行報告】星展力撐蒙牛銷售表現惟不敵宏觀經濟疲弱、削目標價一成至48.2元

蒙牛 （02319） 半日急插7.9%破底，報25.7元，創5個月低。不過，此前星展唯高達發表報告，力撐蒙牛下半年表現，預期表現勝上半年，重申「買入」評級，但因宏觀經濟疲弱，下調今、明年核心盈利預測7%，並削低目標價近一成至48.2元。

星展直言對蒙牛的高檔化策略來穩定利潤率感到正面，並有助抵銷原奶價格上升，預計公司盈利由2021年至24年的年均複合增長（CAGR）為13%。該行指，佔收入86%的液態牛奶應錄得強勁增長，並由特侖蘇及純牛奶增長所推動，料兩者分別銷長增長33%和23%。

而在芝士類別中，公司料成為一個強勁的增長競爭者。去年7月，蒙牛大擲30億元人民幣入股上海妙可藍多公司（滬：600882），足以支持公司在國內市場發展。

星展認為，如再無大規模封城，預期公司下半年收入增長19%，核心盈利增長11%，惟削今、明年核心盈利預測7%，藉以反映宏觀經濟疲弱。

然而，內地同業伊利股份（滬：600887） 股價大插一成，報25.89元人民幣，創2020年6月低。伊利第三季營業收入302.9億人民幣，按年升6.7%，但淨利潤按年下降26.5%至19.3億人民幣。

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編輯：姚卓然

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