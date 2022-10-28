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【A股點睇】第三季績陸續放榜 新能源板塊持續亮眼

股樓投資 15:03 2022/10/28

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國內A股進入季績期，截至周四（27日）已有逾3,000家公司披露第三季業績，其中有超過1,600家公司的淨利潤錄得按年增長，佔比過半，又以光伏、新能源車等新能源行業的表現最搶眼。例如，國內鋰電池龍頭寧德時代（深：300750）第三季多賺188.4%至94.24億元（人民幣，下同），反映新能源車的行業景氣度繼續熾熱。

【同場加映】溫股知新：系統性風險上升 以守為攻先至醒

此外，受光伏行業高景氣周期影響，硅料、硅片、組件等相關公司業績亦呈明顯提升。面對原材料價格上漲，今年光伏組件企業紛紛簽訂大額採購合同，提前鎖定上游資源，硅料銷售呈現高景氣態勢，相關上市公司業績受到明顯提振，如大全能源（滬：688303）首三季收入按年增長197.2%，按年多賺237.2%，至150.85億元，同比增長237.23%。

【延伸閱讀】大行報告：高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外，請按【見下頁

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就連生產光伏逆變器的公司亦一樣報喜。市場預測至2025年全球光伏逆變器市場空間將達到300GW，對應市場規模達180億美元，因目前產能供給仍有較大缺口，行業前景廣闊。據報道，目前已有6家光伏逆變器公司披露季績，均出現「增收增利」的情況。其中，科士達（深：002518）首三季收人和淨利潤分別增長48.3%及58.8%；易事特（深：300376）首三季多賺9.9%，收入增長38.9%。

【同場加映】青姐話：跌市莫估底 揸Cash最實際

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撰文：林衛

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大全能源（滬：688303） 寧德時代（深：300750） 易事特（深：300376） 科士達（深：002518） 板塊 A股

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