【A股點睇】第三季績陸續放榜 新能源板塊持續亮眼

國內A股進入季績期，截至周四（27日）已有逾3,000家公司披露第三季業績，其中有超過1,600家公司的淨利潤錄得按年增長，佔比過半，又以光伏、新能源車等新能源行業的表現最搶眼。例如，國內鋰電池龍頭寧德時代（深：300750）第三季多賺188.4%至94.24億元（人民幣，下同），反映新能源車的行業景氣度繼續熾熱。

【同場加映】溫股知新：系統性風險上升 以守為攻先至醒

此外，受光伏行業高景氣周期影響，硅料、硅片、組件等相關公司業績亦呈明顯提升。面對原材料價格上漲，今年光伏組件企業紛紛簽訂大額採購合同，提前鎖定上游資源，硅料銷售呈現高景氣態勢，相關上市公司業績受到明顯提振，如大全能源（滬：688303）首三季收入按年增長197.2%，按年多賺237.2%，至150.85億元，同比增長237.23%。

【延伸閱讀】大行報告：高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

就連生產光伏逆變器的公司亦一樣報喜。市場預測至2025年全球光伏逆變器市場空間將達到300GW，對應市場規模達180億美元，因目前產能供給仍有較大缺口，行業前景廣闊。據報道，目前已有6家光伏逆變器公司披露季績，均出現「增收增利」的情況。其中，科士達（深：002518）首三季收人和淨利潤分別增長48.3%及58.8%；易事特（深：300376）首三季多賺9.9%，收入增長38.9%。

【同場加映】青姐話：跌市莫估底 揸Cash最實際

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：林衛