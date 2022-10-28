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【券商點睇】客戶謹慎擴產拖累下游需求 ASMPT盈利能力不及同行

股樓投資 13:13 2022/10/28

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光大證券指出，ASMPT（00522）第三季收入5.81億美元，按季下滑12.3%，其中半導體解決方案業務實現收入2.81億美元，按年下滑28%，主要由於下游手機、PC、傳統照明等市場需求疲軟；SMT業務實現收入3億美元，按季增長10%，主要得益於高端配置設備、以及汽車和工業應用方面的需求。

【同場加映】溫股知新：系統性風險上升 以守為攻先至醒

受下游需求疲軟影響，第三季新增訂單量將進一步下滑，公司指引第四季收入下滑。該行認為，在下游需求疲軟的背景下，客戶擴產更加謹慎。第三季公司整體業務新增訂單4.62億美元，按季下滑22%，其中半導體業務訂單下滑30%。

【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁

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考慮到下游消費、通信和設備需求下行，2022年公司傳統封裝出現回落，同時CIS業務也受下游手機影響表現疲軟，該行下調公司2022至2024年淨利潤預測4%、10%和7%，對應按年增速分別為-12.4%、-14.4%及2.9%。雖然公司作為行業龍頭，產品綫在同業中最為豐富，但由於僅在少數細分產品綫具有優勢地位，因此盈利能力不及同業公司，下調目標價至61元。

【同場加映】青姐話：跌市莫估底 揸Cash最實際

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撰文：林衛

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港股 目標價 ASMPT（00522）

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