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【A股點睇】券商唱好難擋破底走勢 貴州茅台光環不再

股樓投資 12:50 2022/10/28

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中港股市反彈乏力，連一批被稱為「白馬股」的傳統績優股也表現失色，其中貴州茅台（滬：600519）連番破底，完全失去當年A股股王的風範。該股周五（28日）中午報1,383.01元（人民幣，下同），單是10月至今，股價已累挫26%。然而，券商依然繼續唱好，目標價均在2,000元以上，似乎未能給予市場多大信心。

【同場加映】溫股知新：系統性風險上升 以守為攻先至醒

據報道，多家機構繼續維持評級與最高目標價不變。10月以來各券商針對貴州茅台發布了64篇研報，全部為買入、推薦、強烈推薦、增持等評級。最低目標價為2,001.6元，最高目標價達2,800元。其中，招商證券維持「強烈推薦」評級，目標價為2,800元。與此前最高目標價一致。

【延伸閱讀】第4季部署：星展下調恒指12個月目標至20800點 另推薦10隻首選港股，請按【見下頁

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而股價疲弱，或跟資金流出有關。引述券商數字，由於「十一」之後滬港通資金處於持續淨流出的狀態，單在10月24日貴州茅台的滬港通淨流出達43.7億元，自10月11日至10月25日累計淨流出達148.5億元。

【同場加映】青姐話：跌市莫估底 揸Cash最實際

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撰文：林衛

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滬港通 目標價 貴州茅台（滬：600519） A股

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