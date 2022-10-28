【A股點睇】券商唱好難擋破底走勢 貴州茅台光環不再

中港股市反彈乏力，連一批被稱為「白馬股」的傳統績優股也表現失色，其中貴州茅台（滬：600519）連番破底，完全失去當年A股股王的風範。該股周五（28日）中午報1,383.01元（人民幣，下同），單是10月至今，股價已累挫26%。然而，券商依然繼續唱好，目標價均在2,000元以上，似乎未能給予市場多大信心。

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據報道，多家機構繼續維持評級與最高目標價不變。10月以來各券商針對貴州茅台發布了64篇研報，全部為買入、推薦、強烈推薦、增持等評級。最低目標價為2,001.6元，最高目標價達2,800元。其中，招商證券維持「強烈推薦」評級，目標價為2,800元。與此前最高目標價一致。

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而股價疲弱，或跟資金流出有關。引述券商數字，由於「十一」之後滬港通資金處於持續淨流出的狀態，單在10月24日貴州茅台的滬港通淨流出達43.7億元，自10月11日至10月25日累計淨流出達148.5億元。

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撰文：林衛