【放寬防疫】酒吧業界預料解禁後人流大增5成　生意額有望回復疫情前水平

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政府進一步放寬防疫措施，下周四起（11月3日）解除酒吧等場所的營業時間限制，有業界代表預料人流大增5成。
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香港酒吧業協會主席錢雋永表示，對政策感到歡迎，並感謝政府明白及體諒業界的難處。預料放寬防疫措施後，加上世界盃氣氛帶動下，酒吧人流可大幅增加50%，業界生意額有望回復疫情前的水平。
料迎疫情以來 生意最暢旺1年
錢雋永表示，世界盃的傳統旺季即將來臨，解除營業時間限制，加上一系列的防疫措施放寬，可以吸引不少市民外岀，客人亦會回到酒吧消費，在節日氣氛帶動下，酒吧人流有望上升50%，業界的生意額預料能回復疫情前的水平。他指出，因應客人增加，業界預計需較目前增聘多1倍的人手。
此外，他表示，旅發局將會於11月舉行「香港美酒佳餚巡禮」，推廣雞尾酒等香港酒吧文化，相信活動可以進一步帶動氣氛，有助增加業界生意額。
他相信，解除營業時間限制、防疫措施進一步放寬及世界盃等各方面因素帶動下，預料酒吧業的生意額會大幅上升，迎來2年半疫情以來，業界生意最暢旺的1年。
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責任編輯：李智美