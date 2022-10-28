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【遙距工作】人力資源管理平台Deel夥WeWork　一站式安排全球通行會籍

商業 13:30 2022/10/28

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跨國招聘和資薪解決方案平台Deel與靈活工作空間WeWork合作，為企業提供全球適用的會籍。（法新社圖片）

疫情改變不少職場的工作模式及習慣，遙距工作變得愈來愈普遍。跨國招聘和資薪解決方案平台Deel與靈活工作空間WeWork合作，為企業提供全球適用的會籍；又與設備供應商Hofy合作，簡化工作硬件安排。

【中小企】融資過程遇各種阻礙　4成中小企獲批金額較疫前低

考慮到愈來愈多企業跨國聘請人才，同時以不設當地辦公室的遙距方式運作，Deel與WeWork合作。Deel企業用戶除了可以在Deel平台上處理入職、薪金管理等流程外，亦可為其新員工申請WeWork All Access 月制會籍，使用該企於全球700多個工作空間。

同時，Deel亦與全球工作設備供應商Hofy合作，推出DeelEquipment。以往僱主每次安排國際設備交付平均需要1.5小時，額外再需要約2至3小時整理及收集資料，例如尋找快遞員和填寫國際海關表格等，程序繁瑣。

透過DeelEquipment，僱主在平台上創建合約過程中，可同時為新員工安排所需的工作硬件，減省時間。 Deel將與Hofy 一起處理其餘的流程，包括採購和發貨管理，並在五天內交付工作物品；通過Deel租用的工作設備更會獲得終身保養。

【經濟數據】 外圍經濟陰霾籠罩 　中小企第四季營商指數回落、信心轉弱

【中小企支援】貿發局與Microsoft推「Go Beyond Your Limits」計劃　支援中小企及年輕數碼人才

責任編輯：葉泳珊

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