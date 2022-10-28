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【亞洲經濟】IMF調低亞洲今明兩年經濟增長預測　中國經濟大幅下滑及俄烏戰爭打擊區內經濟復甦前景

宏觀解讀 11:43 2022/10/28

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【亞洲經濟】IMF調低亞洲今明兩年經濟增長預測　中國經濟大幅下滑及俄烏戰爭打擊區內經濟復甦前景

國際貨幣基金組織（IMF）調低亞洲今明兩年的經濟增長預測，較4月時估計分別下調0.9個百分點及0.8個百分點，至4%及4.3%，主要反映俄烏戰爭及中國經濟大幅下滑打擊區內經濟復甦前景。

IMF稱，雖然亞洲通脹相對其他地區較溫和，但大多數亞洲央行必須繼續加息以確保通脹預期不會脫軌，而今年初區內強勁的經濟反彈勢頭正在放緩，第二季經濟情況較預期更弱。

日本政府追加1.56萬億元預算以緩和通脹對經濟的影響【下一頁】

「亞洲有必要進一步收緊貨幣政策，以確保通脹可回落至目標水平，同時通脹預期維持低企。」

IMF指，隨疫情消退，亞洲面對新的經濟風險包括環球金融市場流動性收緊及預期海外需求放慢等，但最大的風險是中國經濟在疫情防控措施及房地產市場低迷下，急速且廣泛地放緩，預期會有更多內房開發商出現債務違約，導致內房行業更難獲得市場融資，而對銀行系統的風險也因此增加。

調低今年中國經濟增長1.2個百分點至3.2%

IMF調低今年中國經濟增長1.2個百分點至3.2%，明年增長4.4%，2024年增長4.5%。

現時IMF預期中國明年會逐步放寬嚴格的防疫政策，但估計內房危機難有快速的解決方案，因此中國有必要實施綜合方案去刺激經濟增長。

【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略

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編輯：陳韻妍

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經濟 中國市場 新興市場 防疫措施 疫情 國際貨幣基金組織 通脹 加息 中國 亞洲

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