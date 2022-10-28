【創新應用】美國聯合航空藉iPhone、iPad　助乘客減1300萬分鐘延誤時間

▲ 蘋果表示，他們為聯合航空的8.5萬員工提供iPhone和iPad，執行各種航空任務，提升員工和乘客的工作和航空體驗。（法新社）

iPhone和iPad是蘋果（Apple）的標誌性產品，它們除用於娛樂生活外，在商業應用同樣是大派用場。美國的聯合航空（United Airlines）表示，該公司與蘋果合作已超過10年，透過讓員工使用iPhone和iPad來提升工作效率，至今已為乘客減少1,300萬分鐘延誤時間。

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蘋果表示，他們為聯合航空的8.5萬員工提供iPhone和iPad，執行各種航空任務，提升員工和乘客的工作和航空體驗。這些員工也參與了iPad和iPhone定制應用程式的構思和開發，提出創新的解決方案，來改善客戶服務的質素。

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根據資料顯示，員工通過iPad對維修文件進行數碼審批，成功防止了4,386次航班延誤，使每年多達68.4萬名乘客免受延誤影響。此外，定制的應用程式也消除了技術人員對紙張的依賴，使每個航班的維修時間減少了8分鐘，每月可節省100萬張紙。

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責任編輯：陳卓賢