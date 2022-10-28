Kanye West稱日失156億 二手Yeezy放售激增

美國說唱歌手Kanye West早前發出連番爭議言論，導致各大品牌與其「割席」。Kanye West表示他遭到巨大經濟打擊，一日內損失20億美元（約156億港元）。有調查發現，全球各地民眾正在網上放售Yeezy產品，Google相關搜索量激增近6倍。

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Kanye West周四（27日）在社交平台Instagram上表示，一日損失高達20億美元，但仍然生存到（still alive）。Kanye West更指，他並非由錢定義自己，而是由民眾。Kanye West在帖文亦聲稱，娛樂公司Endeavor的行政總監Ari Emanuel敦促各企業終止和Kanye West合作。

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荷里活新聞媒體CelebTattler.com委託機構進行調查，發現Adidas宣布與Kanye West終止合作的翌日，即10月26日，在Google搜索「出售Yeezy」（sell Yeezy）的數目全球範圍內，激增近6倍。

Kanye West遭Adidas割席停售Yeezy 失億萬富翁地位 【下一頁】

CelebTattler.com發表聲明指，民眾紛紛放售Yeezy產品，要麼因為不希望再支持Kanye West，要麼就認為因為Adidas不會再生產，相關產品價值將會增加。《彭博社》引述追蹤轉售及銷售數據機構WANTD報告指，Yeezy產品價格實際已上漲約1成，交易量亦幾乎翻了一倍。

惟很多轉售商認為，外界對Kanye West的抵抗情緒不會消失，需求將會下降，紛紛大幅降價尋求套現。有Yeezy泡沫跑鞋在eBay上以低於200美元（約1,560港元）價格放售，沙漠靴的售價亦低於269美元（約2,098港元）。

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責任編輯：李俊儀