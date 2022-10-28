【智能家居】蘋果上架智能門鎖「Level Lock+」　可用iPhone或Apple Watch解鎖

▲ 官網顯示，Level Lock+有灰色和黑色兩款顏色可選擇，售價為329.95美元（約2,590港元）。

蘋果（Apple）一直積極發展智能家居業務。近日更與智能鎖製造商Level合作，於美國上架一款智能門鎖「Level Lock+」，讓用戶可透過蘋果設備如iPhone或Apple Watch，以及透過 Siri語音功能開門和鎖門。

【全新設計】蘋果網頁版iCloud改版 Beta版已開放試用

【統一規格】蘋果遵守歐盟新法規 iPhone將配備USB-C充電頭

蘋果表示，Level Lock+雖然並非蘋果自家研發，而是由Level所生產的第三方配件，但卻是蘋果的獨家產品。據蘋果說明指，蘋果用戶可以通過iPhone 和 Apple Watch解開門鎖，也可在「Home」應用程式設定後，用Siri開門和關門。

官網顯示，Level Lock+有灰色和黑色兩款顏色可選擇，售價為329.95美元（約2,590港元），附門鎖、兩把鑰匙、兩把鑰匙卡、電池等物件。

【蘋果新功能】iOS 16.1新功能 iPhone用戶可選潔淨能源充電

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：