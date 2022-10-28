【YouTube新功能】YouTube推醫療保健專業認證計畫　提高健康資訊可靠度

▲ 認證後的專業人士就可在影片設置「認證標籤」，明確表明由他們所製作的內容是來自醫療專業人員或經認證的機構。（法新社）

YouTube上有不同類型的醫療和保健影片，但大眾並不容易了解當中訊息的真偽。為讓網民更容易在平台上找到可靠和高質量的健康資訊，YouTube開始為美國的醫療專業人士開放認證計畫，讓通過認證的YouTuber影片加上「認證標籤」。

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YouTube表示，鑑於過去數年有關新冠疫苗的錯誤訊息充斥整個平台，因此推出這項認證計畫，來提醒大眾哪些健康資訊是來自醫療保健的專業人士。參加該計畫的專業人士，需要提交他們的醫療執照證明，同時他們的YouTube賬戶要有良好的信譽。

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當通過認證後，這些專業人士就可在影片設置「認證標籤」，明確表明由他們所製作的內容是來自醫療專業人員或經認證的機構。而當用戶搜索「抑鬱症」或「乳癌」等術語時，也可在搜索結果的頂部，看到標籤著「From health sources」的認證影片。

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責任編輯：陳卓賢