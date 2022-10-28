▲ 【億萬富豪】亞馬遜貝索斯身家恐單日縮水230億美元 另Meta朱克伯格財富在13個月內蒸發千億美元

亞馬遜（美：AMNZ）第三季業績令市場震驚，盤後股價一度瀉逾兩成，最後跌12.7%，報96.84美元。若今晚開市後，股價延續跌勢並大插兩成，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）的財富恐將抹去230億美元（約1,805億港元）。

據彭博億萬富翁指數，現年58歲的創辦人貝索斯（Jeff Bezos）財富現時排得世界第三，身家約為1340億美元，按日大跌47億美元。若然今晚股價大挫兩成，其身家將跌至1110億美元，按日大跌230億元，並成有記錄以來第五大單日財富跌幅，同時，該水平約為2021年7月最高的2140億美元的一半。他的財富年初至今縮水逾580億元。

另外，貝索斯前妻麥肯齊（MacKenzie Scott）於2019年與貝索斯分居，她持有超過2.93億股亞馬遜股票，其淨資產貞損失70億美元。

與此同時，Meta（美：META）上季純利削半，股價大跌24%，創辦人兼行政總裁朱克伯格的身家因而暴跌110億美元（約863億港元），並在短短13個月內財富蒸發逾1,000億美元。根據彭博億萬富翁指數，現年38歲的朱克伯格身家為381億美元，排名降至23位，遠不及2021年9月的1,420億美元。

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編輯：姚卓然

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