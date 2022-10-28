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【烏克蘭戰爭】普京否認對烏用核武 拜登指言論危險

環球政治 11:00 2022/10/28

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俄羅斯近期指控烏克蘭企圖使用骯髒彈，引起烏克蘭及西方國家反駁。俄羅斯總統普京周四（27日）堅稱俄羅斯並無威脅對烏克蘭使用核武，只是回應西方國家的核威脅論。不過美國總統拜登就批評普京的言論危險，指如果對方沒有意圖就不會一直談論此事。

烏克蘭指有俄軍被逼戴彩色手帶 背後原因令人心寒 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）與其他俄羅斯官員最近數周再三表示，俄羅斯可以使用核武器來保護俄領土完整。西方將俄羅斯政府的言論解讀為核威脅，認為俄羅斯可能會動用核武來保衛其吞併的烏克蘭部分地區。

拜登（Joe Biden）周四接受美媒NewsNation訪問，質疑普京同日稱無意在烏克蘭使用核武的言論。

他形容普京處理事件的方式非常危險（very dangerous），指如果普京沒有意圖使用核武的話，為何要一直談論使用戰術核武的能力。

拜登更聲稱普京可以結束一切，下令俄軍離開烏克蘭。拜登稱無法保證俄羅斯指控烏克蘭企圖使用骯髒彈，是否一次有意栽贓對方的假旗行動，但警告俄羅斯將犯下嚴重錯誤。

基輔籲難民暫時勿返國 憂能源供應成問題 【下一頁】

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）早前接受美媒訪問，聲稱不排除俄羅斯正考慮使用骯髒彈（即結合放射性物質和常規炸藥的炸彈），並為指責烏克蘭來製造藉口。

柯比批評俄羅斯經常將自己正在做或準備做的事情歸咎他人，因此美方必須認真對待這一點。

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責任編輯：鄭錦玲

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