普京指全球陷二戰後最危險10年 批西方引戰圖續控世界

俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭後，與西方國家關係更加惡劣。俄羅斯總統普京形容，全球正面臨自二戰後最危險10年，指控西方國家持續引發戰爭，試圖繼續維持全球霸權。普京亦重申，不後悔出兵烏克蘭。

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普京（Vladimir Putin）周四（27日）出席一個論壇時表示，西方全面控制世界事務的時代即將終結。他指全球站在歷史前沿，走向自二戰終結以來，最危險﹑難以預計但同時最重要的一個十年。

普京亦重申對西方的指控，批評西方國家挑起烏克蘭戰爭，玩弄一場「危險﹑血腥及骯髒」（dangerous, bloody and dirty）遊戲，在全球範圍惹起混亂，試圖逆轉即將對全球失去控制的局面。他亦指摘西方核勒索俄羅斯，使盟友離俄國而去。

年屆70的普京認為，全球遲早進入多極化世界秩序（multipolar world order），西方將會與各方展開公平商討，談論共同擁有的未來，並希望西方談判之日愈早到來。普京再次重申，西方必須與俄羅斯及其他主要大國商討世界未來。

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同時普京亦表明，對烏克蘭發起戰事毫不後悔。普京形容，在烏克蘭的衝突是西方國家與俄羅斯之間的鬥爭，搶奪第二大東斯拉夫人國家控制權，並預言戰事終以基輔政府的悲劇終結。

針對近日烏方提出﹑指控俄軍準備使用「髒彈」的猜測，普京直言是錯誤。普京明言俄羅斯不需要，使用髒彈對俄軍而言亦毫不合理。但他表明，俄羅斯必須對西方使出的核勒索作出回應。

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責任編輯：吳漢培