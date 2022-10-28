  • 27°C
香港時間 : 20221028日 (週五) 11:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

普京指全球陷二戰後最危險10年 批西方引戰圖續控世界

環球政治 10:58 2022/10/28

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭後，與西方國家關係更加惡劣。俄羅斯總統普京形容，全球正面臨自二戰後最危險10年，指控西方國家持續引發戰爭，試圖繼續維持全球霸權。普京亦重申，不後悔出兵烏克蘭。

烏克蘭指有俄軍被逼戴彩色手帶 背後原因令人心寒 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周四（27日）出席一個論壇時表示，西方全面控制世界事務的時代即將終結。他指全球站在歷史前沿，走向自二戰終結以來，最危險﹑難以預計但同時最重要的一個十年。

普京亦重申對西方的指控，批評西方國家挑起烏克蘭戰爭，玩弄一場「危險﹑血腥及骯髒」（dangerous, bloody and dirty）遊戲，在全球範圍惹起混亂，試圖逆轉即將對全球失去控制的局面。他亦指摘西方核勒索俄羅斯，使盟友離俄國而去。

年屆70的普京認為，全球遲早進入多極化世界秩序（multipolar world order），西方將會與各方展開公平商討，談論共同擁有的未來，並希望西方談判之日愈早到來。普京再次重申，西方必須與俄羅斯及其他主要大國商討世界未來。

普京契女被俄羅斯控收受外國資金 緊急逃往立陶宛 【下一頁】

同時普京亦表明，對烏克蘭發起戰事毫不後悔。普京形容，在烏克蘭的衝突是西方國家與俄羅斯之間的鬥爭，搶奪第二大東斯拉夫人國家控制權，並預言戰事終以基輔政府的悲劇終結。

針對近日烏方提出﹑指控俄軍準備使用「髒彈」的猜測，普京直言是錯誤。普京明言俄羅斯不需要，使用髒彈對俄軍而言亦毫不合理。但他表明，俄羅斯必須對西方使出的核勒索作出回應。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】基輔籲難民暫時勿返國 憂能源供應成問題
2022/10/27
【烏克蘭戰爭】基輔籲難民暫時勿返國 憂能源供應成問題
英國男子酒後駕駛釀意外 辯護理由竟然係烏克蘭戰爭
2022/10/27
英國男子酒後駕駛釀意外 辯護理由竟然係烏克蘭戰爭
德國與歐盟推動「新馬歇爾計劃」重建烏克蘭需2.7萬億
2022/10/26
德國與歐盟推動「新馬歇爾計劃」重建烏克蘭需2.7萬億
辛偉誠獲澤連斯基邀請訪烏克蘭 承諾繼續援烏抗俄
2022/10/26
辛偉誠獲澤連斯基邀請訪烏克蘭 承諾繼續援烏抗俄
【烏克蘭戰爭】普京促加快生產武器支援俄軍 減少官僚主義
2022/10/26
【烏克蘭戰爭】普京促加快生產武器支援俄軍 減少官僚主義

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】基輔籲難民暫時勿返國 憂能源供應成問題
10:39 2022/10/27
【烏克蘭戰爭】基輔籲難民暫時勿返國 憂能源供應成問題
英國男子酒後駕駛釀意外 辯護理由竟然係烏克蘭戰爭
08:05 2022/10/27
英國男子酒後駕駛釀意外 辯護理由竟然係烏克蘭戰爭
德國與歐盟推動「新馬歇爾計劃」重建烏克蘭需2.7萬億
18:58 2022/10/26
德國與歐盟推動「新馬歇爾計劃」重建烏克蘭需2.7萬億
地緣政治 軍事 俄羅斯 普京 烏克蘭 戰爭

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月28日 時間11:00）

下一篇文章

新加坡「社區關愛組屋」設基本裝修家俬 僅限一類人申請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

印尼推第二家園簽證 有百萬財力可於峇里島居留10年
印尼推第二家園簽證 有百萬財力可於峇里島居留10年
Kanye West擅闖Skechers加州總部 被護送離開
Kanye West擅闖Skechers加州總部 被護送離開
拜登斥飛機加長座位加錢 對有色人種不公 遭反鬧歧視
拜登斥飛機加長座位加錢 對有色人種不公 遭反鬧歧視
TikTok掀USB充電線偷車歪風 美國少年跟風釀車禍4死
TikTok掀USB充電線偷車歪風 美國少年跟風釀車禍4死
新型冠狀肺炎全球疫情（10月28日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月28日 時間11:00）
辛偉誠拒絕搬入約翰遜裝修官邸 情願住回財相府
辛偉誠拒絕搬入約翰遜裝修官邸 情願住回財相府
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款