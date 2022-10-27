千萬港元一周年展覽　Web5誓向全球

XBE旗下公司 — Coinllectibles和Marvion日前於中環舉行一周年活動，在此再次感謝到場的所有來賓。

這一年，Coinllectibles之總成交金額逾3億美元；Marvion其中之單一項目「電影IP重製」的成交金額亦逾640萬美元，這些佳績都是由來自香港、新加坡、英、美一眾團隊努力的成果。

Coinllectibles將繼續與全球各地的藝術家、及著名拍賣行合作，令我們的藝術品更多元化。是次活動上，首度來港、全球首個透明機械錶品牌Quinting，展示總值超過300萬港元的名錶DOT，及近700萬港元、融合中西文化的藝術品DOT。

以影視娛樂內容為主的Marvion，有「百億導演」阮惟新及其製作團隊加盟，當然利用DOT技術，配合影視IP項目，擴展娛樂版塊；我們將與更多不同類型的公司合作，誓將Marvion以全面娛樂加Web5科技，推向全球。

11月1日，我們的一周年活動第二擊：《Web 5.0 Conference》新加坡見！

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作者簡介：

李應樵博士，Web5應用技術集團XBE主席兼創辦人、藝術和收藏品行業DOT公司Coinllectibles非執行主席、媒體和娛樂行業的DOT公司Marvion非執行主席。