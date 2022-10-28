【金融中心】香港外匯市場全球第四、被新加坡拉開優勢　倫敦市佔率回落

▲ 【外滙市場】倫敦在全球外滙市場的佔有率被星美等國蠶食 香港仍排第四、被新加坡大幅拋離

外滙市場今年來大幅波動，據國際清算銀行（BIS）數據顯示，英國倫敦雖然仍是全球最大的外滙交易市場，但其領先地位正在削弱，新加坡、美國及其他歐洲金融中心均搶佔外滙市場份額，香港雖然繼續是全球第四大外滙市場，惟市佔率亦同樣下降。

自1980年代以來，倫敦一直是全球外滙市場一哥，因其處於亞洲及美洲時區之間，但自2016年英國脫歐後，不少銀行將交易大廳遷至法國巴黎及德國法蘭克福。

倫敦在全球外滙市場佔比降至38.1%

據BIS數據，倫敦在全球外滙市場佔比，自2019年的43.2%，降至今年的38.1%；美國以19.4%排名第二，較3年高2.9個百分點；新加坡排外第三，市佔率增1.7個百分點至9.4%。

香港是全球第四大外滙市場，但市佔率由7.6%降至7.1%，與新加坡的距離明顯拉闊。新加坡政府於2019年通過提供優惠措施及基建設施，以爭取擴大外滙交市場佔有率，成效顯著。

香港外滙交易日均成交額過去3年增長9.8%

香港金管局指，香港外滙交易的日均成交額由2019年4月的6,321億美元，增長9.8%至2022年4月的6,944億美元，增長主要由即期交易（升20.1%或225億美元）及貨幣掉期交易（升97.2%至211億美元）的增加所帶動。外滙掉期合約繼續是交投最活躍的工具，佔平均每日成交金額的61%（4,239億美元），略低於2019年4月的66%。

香港繼續是全球最大離岸人民幣外滙及場外利率衍生工具市場。人民幣外滙交易日均成交額由2019年4月的1076億美元，增長77.7%至2022年4月的1,912億美元。期內人民幣場外利率衍生工具的日均成交額亦增15.5%至147億美元。

連同排名第五的日本，全球五大外滙市場已佔全球外滙交易總量78.4%。

【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略

相關文章：【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資：日圓明年會貶至170、兌港元見4.59算 日本央行明年下半年料加息

相關文章：【歐央行議息】歐央行宣布再加息0.75厘 符預期 歐元曾插1%穿1算

相關文章：【美元強勢】大摩陳艾亞：強美元不會引發亞洲出現龐大信貸危機 兩大因素支撐美元

編輯：陳韻妍