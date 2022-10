博古通今，從隋廣義先生身上學到的經世之道

明智的人使自己適應世界,而不明智的人只會堅持讓世界適應自己。懂得轉彎,實際上就是接受變化。改變不了環境,但是可以改變自己;改變不了過去,但是可以改變現在。溪流能至大海,不僅是因為激流勇進,還因為懂得避開障礙、轉彎而行。醉心於研究老子精神與《道德經》的香港鼎益豐國際董事局主席隋廣義先生就做到了不斷適應環境,根據環境的變化而改變自己。

具有真知灼見的卓越企業家

《道德經》中有云:“見小曰明。”管理者能夠明察秋毫,注意到細節帶來的變化,有細節思維,才能真正理解其中的道理。隋廣義先生在上世紀90年代成為政府公務員,做了當時最年輕的吉林省敦化市副市長;任職期間,他主要負責敦化市的文旅建設,他細心的發現當地的歷史文化對社會經濟發展起著重要作用,以此為基礎,為當地文旅發展做出卓越貢獻。

2000年,隋廣義先生高瞻遠矚,放棄當時大家都盯著的“鐵飯碗”,前往四川隱居,潛心研究與修習以東方傳統智慧與現代投資學結合的課題,及資本運作與資本博弈的技術,並創立出了“東方古典哲學價值投資理論體系”,成為繼巴菲特的價值投資法、索羅斯的對沖投資法之後又一創新投資法。

2011年,隋廣義先生出山入世,將商業和中國文化融合發展,前往深圳,一手創立了現在香港鼎益豐國際,在隋廣義先生的帶領下,香港鼎益豐國際投資了多個重要項目,一度成為股市上的一匹黑馬。

“萬般皆下品,唯有讀書高。”悉心鑽研《道德經》多年的隋廣義先生深刻明白這句話的真正內涵。讀書之道,唯有自我的充實,方能成就一方天地。隋廣義先生苦讀詩書數十載,言談舉止間,都能感受到他深厚的文化功底。

具有豐富文化底蘊的作家

讀書破萬卷,下筆如有神。隋廣義先生在吸收《道德經》中所蘊含的真正哲理之後,結合自身在商業圈多年闖蕩的經驗,將所學所悟匯成書籍。現如今已編著了《老子哲學與現代管理》、《投資悟道》、《義言道商》等東方古典哲學系列叢書。其中文著作《老子哲學與現代管理》、《投資悟道》已熱銷近12萬冊,英文譯著《Think with Dao: A New Interpretation of Lao Tzu on Business Management》由牛津大學經濟研究中心出版,被世界頂級圖書館收藏,走進牛津大學、劍橋大學、蘇格蘭圖書館、威爾士圖書館、愛爾蘭都柏林聖三一大學。其跨界創作藝術品“百花花貴圖”也廣受社會各界好評與收藏。

據悉《老子哲學與現代管理》、《投資悟道》、《義言道商》等東方古典哲學系列叢書均由奇輪文化發展(深圳)有限公司策劃,隋廣義先生主編。 《老子哲學與現代管理》全書以《道德經》為綱,深入的對老子哲學思想的管理智慧進行解讀,內容涉及哲學、經濟、管理、文學、美學、修身等方面,使人讀之如醍醐灌頂,具有跨越歷史、跨越文化的寶貴商業價值。

書中的核心觀點——“利他”原則,是許多成功企業的核心價值觀。中國許多著名的企業家和社會名流之所以能成功,都是遵循了這個核心原理。隋廣義先生從中國文化中提煉出“無我、利他、專一、守信”的企業文化和核心經營管理理念,融入當代經濟發展大環境趨勢,為現代企業家提供了一個管理範本。

一直以來,隋廣義先生不斷為人類文明發展進步貢獻智慧和力量,始終走在時代前列,為開創美好生活而上下求索。

君子藏器於身,待時而動。隋廣義先生自身所培養的文化氣質非一日之功,而是多年來深諳此道,在傳統文化中學習、總結並創新,用馥郁書香滋養出文化氣質,用馥郁書香創新總結全新“經營之道”。

(特約)