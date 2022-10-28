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【中國經濟】麥樸思：料中國或年底前放鬆「動態清零」政策　以擺脫經濟困境

股市 09:41 2022/10/28

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【中國經濟】麥樸思：料中國或年底前放鬆「動態清零」政策　以擺脫經濟困境

「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）認為，由於中國經濟陷入困境，政府「急需」資金，可能到今年年底就會放鬆「動態清零」防疫政策。

麥樸思回覆《彭博》時表示，「我不認為日後疫情還會是一個問題，為確保經濟的正常運行，中國除了開放之外，別無選擇（China has no choice but to open up to ensure the economy can function）。口頭承諾還在，但實際情況會有所不同。」

中國首三季財政赤字達七萬億元人民幣，創歷史新高。麥樸思對中國看法變得更加消極，又擔心在有利於國企的環境下，私營企業會受到打擊，從而影響經濟的創新和創造力。另外，他又指，中國國家主席習近平對台灣的重視，將加劇與美國及整個亞洲尤其是日本的緊張關係。

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編輯：姚卓然

經濟衰退 新興市場 財政政策 中國市場 防疫措施 經濟 疫情

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