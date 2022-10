▲ 【中國經濟】麥樸思:料中國或年底前放鬆「動態清零」政策 以擺脫經濟困境

「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)認為,由於中國經濟陷入困境,政府「急需」資金,可能到今年年底就會放鬆「動態清零」防疫政策。



麥樸思回覆《彭博》時表示,「我不認為日後疫情還會是一個問題,為確保經濟的正常運行,中國除了開放之外,別無選擇(China has no choice but to open up to ensure the economy can function)。口頭承諾還在,但實際情況會有所不同。」

中國首三季財政赤字達七萬億元人民幣,創歷史新高。麥樸思對中國看法變得更加消極,又擔心在有利於國企的環境下,私營企業會受到打擊,從而影響經濟的創新和創造力。另外,他又指,中國國家主席習近平對台灣的重視,將加劇與美國及整個亞洲尤其是日本的緊張關係。

編輯:姚卓然