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【港股市況】美團跌近6%、騰訊跌近半成　恒指半日跌358點又下試15000（不斷更新）

股市 12:22 2022/10/28

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科技股下跌，恒指半日跌逾300點，下試15000點關口。美團 （03690） 跌近6%；騰訊 （00700） 跌近5%；阿里巴巴 （09988） 跌4%。比亞迪 （01211） 跌近7%。大市輕微低開3點，開市後走勢反覆向下，恒指半日跌358點，報15069點，成交598億元。科指跌2877%，報3.7點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：16】【大行報告】蒙牛半日急插8%破底　星展力撐銷售表現惟不敵宏觀經濟疲弱、削目標價一成至48.2元

【12：00】恒指半日跌358點，報15069點，成交598億元。科指跌2877%，報3.7點。美團 （03690） 跌近6%；騰訊 （00700） 跌近5%；阿里巴巴 （09988） 跌4%。比亞迪 （01211） 跌近7%。

【11：59】【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌9%　內房股重災龍湖跌逾7%

【11：52】恒指中午收市前跌幅擴大至近350點，低見15080點，下試15000點關口。

【11：37】大市最新跌約305點，報15122點；科指跌近3.1%，報2898點。

【11：30】內地股市半日下跌，上證跌0.8%；深證跌1.6%；創業板指跌1.9%。

【11：11】恒指跌曾最多298點，低見15129點，最新跌幅略為收窄，跌237點，報15190點；科指跌2.5%，報2914點。

【11：06】思摩爾 （06969） 股價回吐逾8%，低見8.72元，中煙香港 （06055） 跌4%，中國波頓 （03316） 跌逾7%。

【11：04】四大內銀將公布業績，建行 （00939） 績前跌0.7%；工行 （01398） 跌0.3%；中行 （03988） 升0.4%；農行 （01288） 跌0.4%。

【10：54】港交所 （00388） 再跌逾2%，破底低見219.6元。

【10：41】蘋果iPhone銷售不及預期，手機設備股舜宇 （02382） 跌0.6%；瑞聲 （02018） 跌0.9%；高偉電子 （01415） 挫7%；丘鈦 （01478） 跌0.3%。

【Apple業績】蘋果整體業績超預期　季度收入破紀錄　iPhone銷售不及預期

【10：39】比亞迪 （01211） 跌逾6%，低見172元。

【10：34】大市跌幅擴大至200點，報15228點；科指跌3%，報2897點。

【10：34】康希諾生物 （06185） 續造好，股價逆市再升逾7%，高見74.65元。

【10：32】潤電 （00836） 跌幅擴大至近6%，中國電力 （02380） 挫逾11%，破底低見2.29元。

【10：27】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新跌逾4%。

【10：22】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾3%，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌2%。

【10：13】恒指跌幅再擴大至百點，報15284點，跌143點；科指跌2.2%，報2925點。

【10：13】公用股逆市向上，中電 （00002） 升近2%；煤氣 （00003） 升近0.5%；電能實業 （00006） 升逾3%。

【10：08】電力股未止跌，潤電 （00836） 、龍源電力 （00916） 跌逾3%，中國電力 （02380） 、大唐發電 （00991） 跌逾5%。

【10：04】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾3%，阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，美團 （03690） 跌逾1%。

【09：59】大市最新跌約42點，報15385點，科指跌近1.1%，報2959點。

【09：50】內房股弱勢未止，中海外 （00688） 跌近3%；潤地 （01109） 跌逾2%破底；碧桂園 （02007） 跌逾4%破底；雅居樂 （03383） 跌逾1%破底；龍湖 （00960） 跌6%破底。

【09：46】廣汽 （02238） 績後跌逾3%，低見5.32元。

【業績｜汽車股】廣汽第三季純利增1.4倍至23億元人幣

【09：46】藥明生物 （02269） 造好，股價升逾6%，高見43元。

【09：44】蒙牛 （02319） 股價跌逾6%，破底低見25.3元。

【09：42】恒指最新轉升約5點，報15432點。科指跌近1%，報2960點。

【09：39】滙豐 （00005） 升0.6%；友邦 （01299） 升2%；港交所 （00388） 升0.5%。

【09：34】大市開市後跌近100點，報15334點，跌93點；科指跌1.9%，報2931點。

【09：32】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 開市後跌2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【09：31】香港寬頻 （01310） 開市後跌15%，破底低見4.9元。

【09：25】國壽 （02628） 績後靠穩，高開0.2%。

【業績｜內險股】國壽第3季純利按年跌24%　首3季新業務價值按年降15%

【09：25】【HKBN】香港寬頻低開近一成　全財年經調整盈利增兩成　下調股息派付比率、末期息減至0.2元（第二版）

【09：22】ATM向下，騰訊 （00700） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌近1%，美團 （03690） 跌0.2%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 兩桶油績後向好，分別升0.5%及0.6%。恒指輕微低開3點，開報15424點；科指跌0.4%，報2977點。

【業績︱石油股】中海油首三季純利升1.1倍　受惠國際油價和銷量增加

【業績︱石油股】中石油上季純利按年升71.5%　首三季原油平均價格升52%

【09：13】期指低開87點，開報15380點。

【08：44】中國地利 （01387） 開市前公布停牌。

【08：39】恒指黑期跌約41點，報15394點；道指期貨跌66點，報32008點。

【08：27】【業績】天齊鋰業第三季純利56.5億元人民幣　按年大升逾11倍

【08：25】【金礦股】中國黃金國際主席及副總裁大執位　童軍虎接任為主席兼CEO

【07：45】【新股IPO】內地營銷服務提供商多想雲6696今日起招股　一手入場費約4808元

【07：45】港股ADR收報15335點，跌91點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報40.88元，較港收市價高0.18元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報211.62元，較港收市價低1.58元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報64.6元，較港收市價低0.25元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國經濟重拾增長，第三季GDP以年率計，初值由負0.6%升至增長2.6%，超市場預期的2.4%，緩解經濟衰退憂慮，加上道指成分股Caterpillar（美：CAT）業績超預期，帶動道指最多漲549點。但Facebook母企Meta （美：META）業績欠佳，股價重挫25%，拖累納指下滑。道指收市升194點，報32033點，納指跌178點或1.63%，報10792點，標指跌23點，報3807點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、中海油田服務、太古A

責任編輯︰梁浩碩

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