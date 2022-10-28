【港股市況】恒指黑期跌約41點　道指期貨跌66點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股個別發展，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約91點，恒指料開報15335點。滙豐 （00005） ADR折合報40.88元，較港收市價高0.18元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報211.62元，較港收市價低1.58元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報64.6元，較港收市價低0.25元或0.4%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指低開87點，開報15380點。

【08：44】中國地利 （01387） 開市前公布停牌。

【08：39】恒指黑期跌約41點，報15394點；道指期貨跌66點，報32008點。

【08：27】【業績】天齊鋰業第三季純利56.5億元人民幣 按年大升逾11倍

【08：25】【金礦股】中國黃金國際主席及副總裁大執位 童軍虎接任為主席兼CEO

【07：45】【新股IPO】內地營銷服務提供商多想雲6696今日起招股 一手入場費約4808元

【07：45】港股ADR收報15335點，跌91點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報40.88元，較港收市價高0.18元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報211.62元，較港收市價低1.58元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報64.6元，較港收市價低0.25元或0.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國經濟重拾增長，第三季GDP以年率計，初值由負0.6%升至增長2.6%，超市場預期的2.4%，緩解經濟衰退憂慮，加上道指成分股Caterpillar（美：CAT）業績超預期，帶動道指最多漲549點。但Facebook母企Meta （美：META）業績欠佳，股價重挫25%，拖累納指下滑。道指收市升194點，報32033點，納指跌178點或1.63%，報10792點，標指跌23點，報3807點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、中海油田服務、太古A

責任編輯︰梁浩碩