【TWTR】馬斯克正式入主Twitter、發文：the bird is freed　三名前高層收2億美元「肥雞餐」（第三版）

▲ 【TWTR】馬斯克正式入主Twitter、發文：the bird is freed 三名前高層收2億美元「肥雞餐」

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）正式入主Twitter，完成440億美元巨額收購案，與馬斯克旗下X Holdings 合併。隨馬斯克入主，Twitter原行政總裁Parag Agrawal 、財務總監Ned Segal、法務政策主管Vijaya Gadde經已離開公司三藩市總部，外媒指三人可從Twitter收購案「黃金降落傘（Golden Parachute）」條款，收取逾2億美元。

《華爾街日報》引述Twitter向SEC提交的文件中的「黃金降落傘」條款顯示，如果被解僱，這三人將獲得總價值1.275億美元的股票作為遣散費，其中Agrawal獲得的額度最高，為5,900萬美元，連同額外一年工資和健康福利，總額料達2億美元。

馬斯克於Twitter上發文指，「the bird is freed」。

另外，據《彭博》報道，馬斯克計劃擔任Twitter行政總裁一職，並還計劃取消Twitter用戶永久封禁。

此前，法院裁定馬斯克必須在周五（28日）前完成交易，如果未能在日期或之前完成收購交易，法庭將會安排在11月再度審訊。

（第二版加入馬斯克帖文，第三版加入）

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編輯：姚卓然