【TWTR】馬斯克據報正式入主Twitter　發文「the bird is freed」（第二版）

▲ 【TWTR】馬斯克據報正式入主Twitter 原CEO及CFO已離開公司總部

據外媒引述消息報道，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）正式入主Twitter（美：TWTR）。至於原來的行政總裁Parag Agrawal 及財務總監Ned Segal經已離開公司三藩市總部，並不會回歸。

其後，他又於Twitter上發文指，「the bird is freed」，或意味以雀鳥為標誌的Twitter已被釋放，即或代表已完成收購。另外，據《彭博》報道，馬斯克計劃擔任Twitter行政總裁一職，並還計劃取消Twitter用戶永久封禁。

此前，法院裁定馬斯克必須在周五（28日）前完成交易，如果未能在日期或之前完成收購交易，法庭將會安排在11月再度審訊。

（第二版加入馬斯克帖文）

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編輯：姚卓然