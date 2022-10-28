▲ 【金礦股】中國黃金國際主席及副總裁大執位 童軍虎接任為主席兼CEO

中國黃金國際 （02099） 表示，執行董事、董事會主席兼首席執行官姜良友和執行董事、副總裁關士良辭去公司職務以全身心投入中國黃金集團的工作，自昨（27日）起生效。

姜良友將繼續於持有公司40.01%權益的中國黃金集團擔任重要職務並專注於該公司。

至於童軍虎已獲委任為董事會主席兼首席執行官，以填補姜良友辭任後的職位空缺，並亦由非執行董事調任為公司執行董事。現年59歲的他，於礦業行業擁有逾30年經驗，包括業務發展、併購、項目管理、 技術諮詢及礦山運營管理方面的經驗。

同時，傅淵慧 已獲委任為公司執行董事兼副總裁。另外，王萬明已獲委任為公司非執行董事，以填補姜良友辭任後的董事職位空缺。

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編輯：姚卓然