【Intel業績】英特爾季績勝預期、削成本兼下調盈利指引　股價盤後升5%

▲ 【Intel業績】英特爾季績勝預期、削成本兼下調盈利指引

Intel 英特爾（美︰INTC）公布季度業績。按Non-GAAP計算，Intel季度收入按年跌15%至153.4億美元，高於市場預期的152.5億美元，經調整每股收益為0.59美元，高於預期的0.32美元。Intel股價盤後升逾5%，報27.77美元。

期內，包括PC芯片在內的客戶計算部門收入為81.2億美元，按年跌17%，但高於分析師普遍認為的75.8億美元。數據中心和人工智能部門收入跌27%至42.1億美元，低於預期的46.7億美元。

Intel為經濟不確定性延續至2023年訂定計畫，計劃在2023年削減30億美元的銷售成本和營運成本，至2025年底年度節省金額可達80億至100億美元。

Intel預計今季收入約140億至150億美元，低於市場預期的163億美元，又下調整個財年預測，將收入預測由650億至680億美元，下調至630億至640億美元，低於分析師此前預計的652.6億美元，經調整每股收益則由2.3美元下調至1.95美元，亦低於分析師此前預計的2.15美元。

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責任編輯︰梁浩碩

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