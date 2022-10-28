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【Intel業績】英特爾季績勝預期、削成本兼下調盈利指引　股價盤後升5%

股市 08:11 2022/10/28

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【Intel業績】英特爾季績勝預期、削成本兼下調盈利指引

Intel 英特爾（美︰INTC）公布季度業績。按Non-GAAP計算，Intel季度收入按年跌15%至153.4億美元，高於市場預期的152.5億美元，經調整每股收益為0.59美元，高於預期的0.32美元。Intel股價盤後升逾5%，報27.77美元。

期內，包括PC芯片在內的客戶計算部門收入為81.2億美元，按年跌17%，但高於分析師普遍認為的75.8億美元。數據中心和人工智能部門收入跌27%至42.1億美元，低於預期的46.7億美元。

Intel為經濟不確定性延續至2023年訂定計畫，計劃在2023年削減30億美元的銷售成本和營運成本，至2025年底年度節省金額可達80億至100億美元。

Intel預計今季收入約140億至150億美元，低於市場預期的163億美元，又下調整個財年預測，將收入預測由650億至680億美元，下調至630億至640億美元，低於分析師此前預計的652.6億美元，經調整每股收益則由2.3美元下調至1.95美元，亦低於分析師此前預計的2.15美元。

【Amazon業績】亞馬遜第三季業績驚嚇　盤後股價曾瀉兩成

【Apple業績】蘋果整體業績超預期　季度收入破紀錄　iPhone銷售不及預期

責任編輯︰梁浩碩

強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略，即睇 【ET財智Talk】

美股 英特爾（Intel，美：INTC） Intel

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