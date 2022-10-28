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【Amazon業績】亞馬遜第三季業績驚嚇　盤後股價曾瀉兩成

股市 06:59 2022/10/28

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【Amazon業績】亞馬遜第三季業績驚嚇　盤後股價曾瀉兩成

亞馬遜（Amazon.com，美：AMZN）公布第三季業績，收入1271.01億美元，按年增長14.7%，低於預期的1274.6億美元；純利28.72億美元，按年跌9%；綜合盈利跌79.3%至5.39億美元；每股盈利0.28美元，首9個月每股虧損0.29美元。

業務分類方面，北美業務經營虧損4.12億美元，去年同期盈利8.8億美元。國際業務經營虧損24.66億美元，擴大1.7倍。雲服務經營利潤增長10.6%至54.03億美元。綜合服務經營利潤跌9%至28.72億美元。

亞馬遜即市已跌4.1%，收報110.96美元，成交120億美元，公布業績後，盤後股價瀉21%，低見87.59美元，其後收窄至跌12.4%，報97.26美元。

亞馬遜預計，第四季度收入將在1400億至1480億美元之間，按年增長2%至8%。

亞馬遜CEO、貝索斯接班人Andy Jassy表示，亞馬遜支出增加，因為積極的削減成本計劃，包括倉庫、實驗項目、遙距醫療，以及零售業務的招聘。「宏觀經濟環境顯然發生了很多事情，我們將平衡投資，使其更加精簡，而不會影響長期發展戰略。」

亞馬遜CFO Brian Olsavsky 亦表示，正在勒緊褲頭，包括部份業務暫停招聘，並減少產品和服務，將資源集中在需要的地方。

Olsavsky續指，歐洲經濟環境比美國更差，因為烏克蘭戰爭和能源危機在該地區同時加劇。

【AMZN】亞馬遜宣布全美招聘15萬名員工　未來一年內斥近10億美元為員工加薪

【AMZN】亞馬遜傳暫停數十個倉庫開設計劃 因銷售增長放緩

【美股業績】亞馬遜盤後抽升13%　料第三季收入增逾13%

記者：譚志偉

美股 業績公布 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 貝索斯 美國 Amazon

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