【Amazon業績】亞馬遜第三季業績符預期、銷售指引惹恐慌　早段跌一成失100美元

▲ 【Amazon業績】亞馬遜第三季業績驚嚇 盤後股價曾瀉兩成

亞馬遜（Amazon，美：AMZN）公布第三季業績，季度收入按年增15%至1271億美元，按年增長14.7%，與市場預期的1274.6億美元大致相符；亞馬遜上季列帳盈利按年跌9%至28.72億美元，相當於每股0.28美元，較市場預期的0.22美元為佳。雖然亞馬遜業績大致符合預期和早前指引，但公司預警年末旺季銷售增長放慢，亞馬遜股價應聲大跌。

Alphabet、微軟、Meta等重磅科網股在業績後一同大跌，亞馬遜周四股價已隨同業跌4.1%，收報110.96美元，成交120億美元。於周五早段，亞馬遜股價再跌10.1%，報99.77美元，失守100美元關口

亞馬遜第四季收入指引遠遜市場預期

業務分類方面，北美業務經營虧損4.12億美元，去年同期盈利8.8億美元。國際業務經營虧損24.66億美元，擴大1.7倍。雲服務經營利潤增長10.6%至54.03億美元。綜合服務經營利潤跌9%至28.72億美元。

亞馬遜預計，第四季度收入將在1400億至1480億美元之間，按年增長2%至8%，較市場估計的1551億美元有明顯落差。

亞馬遜： 消費者正勒緊褲頭

亞馬遜CEO、貝索斯接班人Andy Jassy稱， 宏觀經濟環境顯然發生了很多事情， 公司將平衡投資，使其更加精簡，而不會影響長期發展戰略。

亞馬遜CFO Brian Olsavsky 形容，消費者正勒緊褲頭，亞馬遜部分業務暫停招聘，並減少產品和服務，將資源集中在需要的地方。

Olsavsky續指，歐洲經濟環境比美國更差，因為烏克蘭戰爭和能源危機在該地區同時加劇。

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