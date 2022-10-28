【Apple業績】蘋果整體業績超預期　季度收入破紀錄　iPhone銷售不及預期

▲ 【Apple業績】蘋果業績超預期 季度收入破紀錄 iPhone銷售不及預期

蘋果（Apple，美：AAPL）公布截至9月24日止財年第四季度業績，總收入達到破紀錄的901.46億美元，按年升8.1%，超預期的889億美元，蘋果CEO庫克表示，如果不是滙兌損失，收入可達雙位數。其中產品銷售收入共709.58億美元；純利207.21億美元，按年升0.8%，經調整每股盈利1.29美元，超預期的1.27美元。

蘋果即市跌3%，收報144.8美元，成交147億美元，公布業績後，盤後價反覆升0.5%，報145.5美元。

收入分類方面，iPhone銷售收入426.26億美元，增長9.7%，低於預期的432.1億美元，Mac機收入突破百億美元關口，增長25.4%至115.08億美元，超預期的93.6億美元，一反PC電腦增長放緩之勢；iPad收入繼續下跌13.1%至71.74億美元，低於預期的79.4億美元；穿戴設備增長9.8%至96.5億美元，亦衝百億美元關口，超預期的91.7億美元。服業收入增5%至191.88億美元。

地區收入分面，大中華區收入增6.2%至154.7億美元，美洲收入增8.1%至398.08億美元，歐洲收入亦增9.6%至227.95億美元，不過，日本地區收入跌4.9%至57億美元。亞太區其他地方增長達22.7%至63.73億美元。

蘋果首席財務總監Luca Maestri表示，預期截至12月的季度收入增長低於上季的8.1%，尤其是Mac機銷量會下跌，服務收入的增長，亦受到宏觀因素影響。

庫克指出， 儘管有跡象表明其他智能手機公司正努力應對近期需求下降，但蘋果在手機銷售方面的表現強勁，由 Android 轉陣營的人亦增加。 並指高端手機 iPhone 14 Pro 供應有限。整體收入受強美元影響，同時亦會放慢招聘步伐。

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記者：譚志偉