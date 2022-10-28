【新股IPO】巨子生物2367招股翌日暫借出6268萬孖展額　國際配售已足額

內地護膚品生產商巨子生物（新上市編號︰02367）招股第二日，其分公開發售部份暫借出6268萬元孖展額，剛好足額認購；至於國際配售部分亦指已獲足額認購。

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巨子生物由周二（25日）起至周五(28日)招股，擬全球發售2260.88萬股，香港公開發售佔近一成，國際發售佔近九成，招股價介乎24.3至27.7元，每手200股計，一手入場費5595.84元，11月4日掛牌；高盛及中金為聯席保薦人。

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集資所得，當中約11%用於研發投資以通過招聘擴大研發團隊、擴展研發設施及進行測試和驗證研究；約28%用於擴展與產品組合及生物活性成分有關的生產能力；約46%用於增強全渠道銷售及經銷網絡，並開展以科學和知識為導向的營銷活動以提高品牌知名度；約5%用於提升營運及信息系統；約10%用於營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正