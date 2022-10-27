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【央行加息】歐央行宣布加息0.75厘　一如市場預期

環球政經 22:53 2022/10/27

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歐央行周四（27日）一如市場預期，加息0.75厘。這是今年連續第三次加息。這使得歐洲央行主要再融資利率升至2%，存款便利利率升至1.5%，邊際貸款利率為2.25%。歐央行指，預未來會議上將再進一步加息，以確保通脹及時恢復到2%中期通脹目標。

歐央行稱，通脹率仍然太高，並將在很長一段時間內保持在目標之上。9月份，歐元區通脹率達到 9.9%。近幾個月來，能源和食品價格飆升、供應瓶頸以及疫情后需求復甦導致通脹加劇。貨幣政策旨在減少對需求的支持，並防範通脹預期持續上升的風險。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

歐央行又指，將到期的緊急抗疫購債計劃（PEPP）債券收益再投資到至少2024年底，並修改定向長期再融資操作（TLTRO）條款，從11月23日起調整利率。

另外，歐央行將在 12 月討論採取削減資產負債表的條件。

延伸閱讀：【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點  另推薦10隻首選港股【見下頁

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責任編輯：黃苑筠

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