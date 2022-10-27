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【美股焦點】摩根士丹利：標指有望升至4150點　熊市或在明年第一季結束

環球政經 22:35 2022/10/27

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摩根士丹利首席美國證券策略師 Michael Wilson，認為美國股市的熊市可能比投資者想像中更早結束。

Michael Wilson在接受《彭博電視》採訪時表示，如果標準普爾500指數保持在200天移動平均線上方，那指數可能會升至4150點，並一路走漲，熊市可能會在明年第一季度結束。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

不過，他又警告，今年底假日旺季的銷售額可能會令人沮喪，指出企業也許會大幅推出折扣優惠來消除多餘庫存，導致美股再次走弱。

Michael Wilson指出，由於前景不穩定，如果標準普爾500指數跌破3650點，他將再次轉為看跌。此外，如2023年企業盈利令人失望，，企業下調財報預測目標，也可能讓美股漲幅全數吐回。

延伸閱讀：【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點  另推薦10隻首選港股【見下頁

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責任編輯：黃苑筠

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