【美股焦點】摩根士丹利：標指有望升至4150點　熊市或在明年第一季結束

摩根士丹利首席美國證券策略師 Michael Wilson，認為美國股市的熊市可能比投資者想像中更早結束。

Michael Wilson在接受《彭博電視》採訪時表示，如果標準普爾500指數保持在200天移動平均線上方，那指數可能會升至4150點，並一路走漲，熊市可能會在明年第一季度結束。

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不過，他又警告，今年底假日旺季的銷售額可能會令人沮喪，指出企業也許會大幅推出折扣優惠來消除多餘庫存，導致美股再次走弱。

Michael Wilson指出，由於前景不穩定，如果標準普爾500指數跌破3650點，他將再次轉為看跌。此外，如2023年企業盈利令人失望，，企業下調財報預測目標，也可能讓美股漲幅全數吐回。

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責任編輯：黃苑筠