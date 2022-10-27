【能源價格】 世界銀行料明年能源價格跌11% 但仍高於平均水平

世界銀行周三 (26 日) 表示，估計明年的能源價格可下跌 11%，但仍高於過去5年平均水平的75%。

在俄烏戰爭後，能源價格暴升60%，世界銀行在最新的《大宗商品市場展望》報告中預測，明年布蘭特期原油的平均價格為每桶92美元，並在2024年再降至80美元，但仍遠高於以往5年平均水平的每桶60美元。

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世銀續指，美元走強，以及開發中經濟體的貨幣貶值，導致食品和燃料價格被推高，或會加劇能源危機。

世界銀行經濟學家Ayhan Kose指出，大宗商品價格上升，結合貨幣持續貶值，導致許多國家的通脹率加劇惡化，新興市場以及發展中經濟體，需為全球市場更大的波動性作好準備。

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責任編輯：何珊如