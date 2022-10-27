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【美國經濟】 美國第三季GDP初值增2.6% 為年內首見單季成長

環球政經 21:47 2022/10/27

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美國商務部周四（27日）公布第三季GDP初值，今年7至 9月GDP的按年增長為2.6%，為本年內首見單季成長。

美國第一、二季GDP為負增長，但第三季則有穩健增長，且於經濟學家預期的 2.3%。可見美國經濟雖面臨高通脹，以及聯儲局（FED）大幅加息下，消費支出表現仍有一定韌性。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

個人消費為GDP最大比重，增長 1.4%，優於預期，但仍較上一季放緩。美國私人投資總額下降則8.5%，延續上季跌勢。出口增長14.4%，而進口則下降 6.9%。

商務部發布數據後，美股期貨扭轉跌勢，道瓊指數期貨一度升1%，標普 500 指數期貨升幅約為0.3%。

延伸閱讀：【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點  另推薦10隻首選港股【見下頁

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責任編輯：何珊如

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優於預期 GDP 指數期貨 美國聯儲局 經濟 美國 通脹

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