【美國經濟】 美國第三季GDP初值增2.6% 為年內首見單季成長

美國商務部周四（27日）公布第三季GDP初值，今年7至 9月GDP的按年增長為2.6%，為本年內首見單季成長。

美國第一、二季GDP為負增長，但第三季則有穩健增長，且於經濟學家預期的 2.3%。可見美國經濟雖面臨高通脹，以及聯儲局（FED）大幅加息下，消費支出表現仍有一定韌性。

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個人消費為GDP最大比重，增長 1.4%，優於預期，但仍較上一季放緩。美國私人投資總額下降則8.5%，延續上季跌勢。出口增長14.4%，而進口則下降 6.9%。

商務部發布數據後，美股期貨扭轉跌勢，道瓊指數期貨一度升1%，標普 500 指數期貨升幅約為0.3%。

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責任編輯：何珊如