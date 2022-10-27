【2022稅貸戰】大新銀行推稅貸　年利率低至1.18厘

大新銀行 （02356） 宣布推出交稅「快應錢」，今年稅季提供最低的稅貸年利率為1.18%，按年多10點子，需在推廣期內成功申請及提取該稅貸，貸款額為1萬至10萬元（最高貸款額為稅額一倍），還款期12個月，並同時成功登記或持有出糧服務，才可獲此稅貸息率。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，近期失業率有下跌，反映香港就業機會多，勞動市場興旺，今年需要交稅的人口較去年輕微增長，而平均交稅金額亦較以往略高，故認為今年整體稅貸市場應比去年會有單位數升幅，而他希望該行今年稅貸業務按年會有雙位數增長。

他說，美國加息之下，香港整體銀行都提升了活期息率，最優惠利率、定期存款利率都有上升，資金成本已上揚，但該行冀透過今個稅貸季節提供優惠利率以及相關優惠，吸納優質新客，而該行目前提供的1.18%最低稅貸年利率，未能覆蓋到資金成本。

去年該行最低稅貸年利率雖然低至1.08%，鄧子健表示，市道欠佳、失業率較高、交稅市民少的情況疊加下，去年稅貸吸新客成績按年持平，亦屬預期之內。他又指，近期「0+3」入境防疫安排實行以來，該行的信用卡消費顯著上升，料第四季聖誕節等的推廣，會對信用卡業務有正面影響，料該行今年私人貸款業務錄單位數增長。

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記者：胡學能