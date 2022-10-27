  • 24°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 21:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港創科 】政府積極發展創科　數碼港初創疫下融資升176%

科技 21:09 2022/10/27

分享：

分享：

「數碼港創業投資論壇」昨揭幕，探討環球創投市場新形勢、投資者與初創融資策略、香港與大灣區市場的新機遇，並舉行「數碼港投資者網絡」五周年慶祝儀式。(受訪者提供)

港府銳意發展創科，在最新一份《施政報告》亦提出了前瞻性和針對性措施，推動創科發展，擴大科技人才庫，及吸引具代表性和高潛力的新企業進駐香港。

創新科技及工業局局長孫東昨天在「線上+線下」形式同步舉行的「數碼港創業投資論壇」上表示，正在制訂《香港創新科技發展藍圖》，從頂層設計勾劃香港創科未來發展方向和重點策略。政府亦會成立由財政司司長帶領的『引進重點企業辦公室』，專責引進世界各地的重點企業。

【減成本】亞馬遜擬解散AWS線上課程製作團隊　內容未來或不再作更新

【中小企支援】貿發局與Microsoft推「Go Beyond Your Limits」計劃　支援中小企及年輕數碼人才

數碼港主席陳細明在同一場合中表示：科技創新是最近召開的二十大會議其中一項重點，報告中更強調科技是第一生產力、創新是第一動力。數碼港將透過提升初創的融資能力，以加速它們的發展。作為創科投資者，數碼港亦會策略性地利用「數碼港投資創業基金」和「數碼港投資者網絡」，並吸引來自本地及全球共同投資，幫助扶植初創在內地和海外拓展業務。

數碼港初創社群  1年累計融資344億元
事實上，儘管受市場多項不明朗因素影響，全球創投市場表現疲弱，但數碼港初創社群融資過去一年表現仍然理想。數碼港初創社群於去年10月至今年9月期間，融資金額逾155億港元，較去年同期顯著上升176%，累計融資高達344億港元。

數碼港投資者網絡（CIN），成立5年來累積超過150家公司會員，為網絡內的投資者及數碼港初創企業，撮合67宗投資，累計投資規模突破17億港元。單是去年10月至今年9月間，促成約5.8億港元的融資額，較去年同期增加約8,000萬港元。中手游聯合創始人及副董事長冼漢迪接任為新任策劃小組主席。

促進投資配對的「數碼港投資創業基金」（CMF），2016年成立至今累計已批出25個項目，吸引共同投資達15.5億港元，集資總額逾17.25億港元，引資比率達1:9。由去年10月至今年9月，數碼港成功透過CMF向3間數碼港初創企業，包括GRWTH（教育科技）、和田便當（食品科技）及AVALON StreiTech（健康科技）注資。

編輯：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【施政報告2022】港府今年內推「香港創新科技發展藍圖」　再工業化、搶人才等四大發展方向制訂政策（不斷更新）
2022/10/19
【施政報告2022】港府今年內推「香港創新科技發展藍圖」　再工業化、搶人才等四大發展方向制訂政策（不斷更新）
【金融科技】香港金融科技發展三大挑戰　Google香港：盡早做好雲端應用及數據管理
2022/08/23
【金融科技】香港金融科技發展三大挑戰　Google香港：盡早做好雲端應用及數據管理
展示多元數碼科技應用方案與新趨勢　財庫局推動部門優化公共服務
2022/08/10
展示多元數碼科技應用方案與新趨勢　財庫局推動部門優化公共服務
數碼港「創客中國」國際中小企業創新創業大賽香港分站賽接受報名　勝出3隊有機會進軍大灣區市場
2022/06/01
數碼港「創客中國」國際中小企業創新創業大賽香港分站賽接受報名　勝出3隊有機會進軍大灣區市場

你可能感興趣

【施政報告2022】港府今年內推「香港創新科技發展藍圖」　再工業化、搶人才等四大發展方向制訂政策（不斷更新）
11:34 2022/10/19
【施政報告2022】港府今年內推「香港創新科技發展藍圖」　再工業化、搶人才等四大發展方向制訂政策（不斷更新）
【金融科技】香港金融科技發展三大挑戰　Google香港：盡早做好雲端應用及數據管理
11:23 2022/08/23
【金融科技】香港金融科技發展三大挑戰　Google香港：盡早做好雲端應用及數據管理
展示多元數碼科技應用方案與新趨勢　財庫局推動部門優化公共服務
16:30 2022/08/10
展示多元數碼科技應用方案與新趨勢　財庫局推動部門優化公共服務
創新科技及工業局 可持續發展 創業 施政報告 創新科技及應用

下一篇文章

【網絡安全】釣魚攻擊仍是首要威脅　4成港企明年增20%網絡安全預算
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【統一規格】蘋果遵守歐盟新法規　iPhone將配備USB-C充電頭
【統一規格】蘋果遵守歐盟新法規　iPhone將配備USB-C充電頭
【Nothing新品】Nothing Ear (stick) 登場　無降噪售899港元
【Nothing新品】Nothing Ear (stick) 登場　無降噪售899港元
【雲端部署】銀行、零售業加速「上雲」解人才荒　跨系統整合節省遷移數據時間
【雲端部署】銀行、零售業加速「上雲」解人才荒　跨系統整合節省遷移數據時間
【元宇宙】國際刑警組織創「警察元宇宙」　防止虛擬犯罪
【元宇宙】國際刑警組織創「警察元宇宙」　防止虛擬犯罪
【環保耳機】採用水瓶回收材料　Sony推「地球藍」LinkBuds S 耳機
【環保耳機】採用水瓶回收材料　Sony推「地球藍」LinkBuds S 耳機
【金融科技】「嵌入式金融」香港逐漸普及　35%消費者曾使用「先買後付」服務
【金融科技】「嵌入式金融」香港逐漸普及　35%消費者曾使用「先買後付」服務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款