【香港創科 】政府積極發展創科　數碼港初創疫下融資升176%

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港府銳意發展創科，在最新一份《施政報告》亦提出了前瞻性和針對性措施，推動創科發展，擴大科技人才庫，及吸引具代表性和高潛力的新企業進駐香港。
創新科技及工業局局長孫東昨天在「線上+線下」形式同步舉行的「數碼港創業投資論壇」上表示，正在制訂《香港創新科技發展藍圖》，從頂層設計勾劃香港創科未來發展方向和重點策略。政府亦會成立由財政司司長帶領的『引進重點企業辦公室』，專責引進世界各地的重點企業。
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數碼港主席陳細明在同一場合中表示：科技創新是最近召開的二十大會議其中一項重點，報告中更強調科技是第一生產力、創新是第一動力。數碼港將透過提升初創的融資能力，以加速它們的發展。作為創科投資者，數碼港亦會策略性地利用「數碼港投資創業基金」和「數碼港投資者網絡」，並吸引來自本地及全球共同投資，幫助扶植初創在內地和海外拓展業務。
數碼港初創社群 1年累計融資344億元
事實上，儘管受市場多項不明朗因素影響，全球創投市場表現疲弱，但數碼港初創社群融資過去一年表現仍然理想。數碼港初創社群於去年10月至今年9月期間，融資金額逾155億港元，較去年同期顯著上升176%，累計融資高達344億港元。
數碼港投資者網絡（CIN），成立5年來累積超過150家公司會員，為網絡內的投資者及數碼港初創企業，撮合67宗投資，累計投資規模突破17億港元。單是去年10月至今年9月間，促成約5.8億港元的融資額，較去年同期增加約8,000萬港元。中手游聯合創始人及副董事長冼漢迪接任為新任策劃小組主席。
促進投資配對的「數碼港投資創業基金」（CMF），2016年成立至今累計已批出25個項目，吸引共同投資達15.5億港元，集資總額逾17.25億港元，引資比率達1:9。由去年10月至今年9月，數碼港成功透過CMF向3間數碼港初創企業，包括GRWTH（教育科技）、和田便當（食品科技）及AVALON StreiTech（健康科技）注資。
編輯：梁巧恩
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