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【業績｜內銀股】中信銀行第3季按年多賺14.6%　「10供3」配股方案獲銀保監同意

股市 20:34 2022/10/27

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中信銀行 （00998） 今年第3季純利145.79億元人民幣，按年增14.6%，基本每股收益0.27元人民幣，按年增12.5%。該季經營收入519.74億元人民幣，按年增4.7%。

季內，淨利息收入375.04億元人民幣，按年增2.5%；淨手續費及佣金收入85.19億元人民幣，按年增1.5%；信用減值損失192.39億元人民幣，縮窄8.6%。

不良貸款率較去年底下降

截至9月底，集團不良貸款餘額647.49億元人民幣，較去年底減少27.1億元人民幣；不良貸款率1.27% ，較去年底降0.12個百分點；撥備覆蓋率 201.88% ，較去年底升21.81個百分點；貸款撥備率2.56% ，較去年底升0.06 個百分點；集團核心一級資本充足率8.72% ，較去年底降0.13個百分點；一級資本充足率10.63% ，較去年底降0.25個百分點。

該行指，截至9月底，對公綠色信貸和戰略性新興產業對公貸款餘額分別為3,132.38億元人民幣和3,831.28億元人民幣，較去年底分別增長56.7%和24.3%，增速高於對公貸款平均增速。

截至9月底，該行個人貸款（不含信用卡）餘額15,461.61億元人民幣，較去年底增加685.35億元人民幣。

今年4月底，信行宣布供股方案，以「10供3」比例向A、H股股東配售股份，集資最多400億元人民幣，該行今（27日）公布，該配售股份方案獲得中國銀保監會同意，而供股尚需獲得（其中包括）中國證監會核准及／或香港聯交所等有關監管機構批准。

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編輯：胡學能

港股 業績公布 中國證監會 中國銀行保險監督管理委員會 營收 純利 供股 配售 香港 人民幣

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