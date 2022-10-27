  • 24°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 21:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】釣魚攻擊仍是首要威脅　4成港企明年增20%網絡安全預算

科技 20:08 2022/10/27

分享：

分享：

有報告指，逾6成企業已將網絡安全視為董事會討論的首要議程項目之一。

近年企業急速數碼轉型，令企業對網絡安全關注度大增。網絡安全服務供應商Palo Alto Networks最新報告顯示，逾6成企業已將網絡安全視為董事會討論的首要議程項目之一，另有4成受訪企業計劃在來年增加約20%網絡安全預算。

【雲端部署】銀行、零售業加速「上雲」解人才荒　跨系統整合節省遷移數據時間

該企早前針對香港企業，進行有關企業對網絡安全的態度和應對網絡安全挑戰的調查，並於今（27日）發布最新的《企業網絡安全調查》指，逾3成受訪中小企表示在過去的12個月，破壞性網絡攻擊增加20%或以上。

其中三大網絡攻擊類型為釣魚攻擊（53%）、惡意軟件（49%），以及勒索軟件（44%）。這些攻擊均可能使企業的的運作受損、公司及客戶的數據被盜取，甚至使企業在金錢上有損失。

由於網絡攻擊有增多的趨勢，有56%的受訪管理層表示，他們比以往更關注網絡安全。有40%的受訪者表示，將於明年投放額外約20%的網絡安全預算，用於解決現有的安全漏洞（38%）、優化企業營運（37%）、改善回應危機的措施 (28%) ，以及應對不斷變化的網絡保安趨勢 (28%)。

視乎業務需要　決定優化系統次序

針對企業有意加強網絡安全防禦，Palo Alto Networks香港及澳門地區總經理馮志剛認為，企業需視乎其業務發展計劃來決定先提升哪一方面的網絡安全，

如果客戶是希望在2年內，將所有數據和系統搬上雲端，先考慮加強雲端安全，不無道理。

他也提醒企業要有完善各方面網絡安全的意識，切忌「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，只加強網絡攻擊嚴重的範疇的安全性。

此外，他又認為，儘管人才短缺，但長遠而言，中小企仍需增添網絡安全專責員工，

該員工可以為沒有使用網絡安全服務的企業，時刻看緊攻擊情況；亦可為已使用網絡安全服務的企業，為董事會提供制定相關的網絡安全策略的建議。

【請人難】亞太區網絡安全人員嚴重不足　職位空缺達216萬個

【網絡安全】Carousell香港用戶個人資料也被外洩　增受網路釣魚攻擊風險

記者：殷凱怡

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Twitter】Twitter內部研究揭　重度使用者正大量流失
今日
【Twitter】Twitter內部研究揭　重度使用者正大量流失
【全新設計】蘋果網頁版iCloud改版　Beta版已開放試用
今日
【全新設計】蘋果網頁版iCloud改版　Beta版已開放試用
【減成本】亞馬遜擬解散AWS線上課程製作團隊　內容未來或不再作更新
今日
【減成本】亞馬遜擬解散AWS線上課程製作團隊　內容未來或不再作更新
【LinkedIn功能】LinkedIn新安全機制　打擊假帳號
今日
【LinkedIn功能】LinkedIn新安全機制　打擊假帳號

你可能感興趣

【Twitter】Twitter內部研究揭　重度使用者正大量流失
今日 15:07
【Twitter】Twitter內部研究揭　重度使用者正大量流失
【全新設計】蘋果網頁版iCloud改版　Beta版已開放試用
今日 16:30
【全新設計】蘋果網頁版iCloud改版　Beta版已開放試用
【減成本】亞馬遜擬解散AWS線上課程製作團隊　內容未來或不再作更新
今日 17:15
【減成本】亞馬遜擬解散AWS線上課程製作團隊　內容未來或不再作更新
職位招聘 科技產品 網絡保安 雲端 數碼轉型 勒索 雲端

上一篇文章

【香港創科 】政府積極發展創科　數碼港初創疫下融資升176%

下一篇文章

【LinkedIn功能】LinkedIn新安全機制　打擊假帳號
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【統一規格】蘋果遵守歐盟新法規　iPhone將配備USB-C充電頭
【統一規格】蘋果遵守歐盟新法規　iPhone將配備USB-C充電頭
【金融科技】「嵌入式金融」香港逐漸普及　35%消費者曾使用「先買後付」服務
【金融科技】「嵌入式金融」香港逐漸普及　35%消費者曾使用「先買後付」服務
【元宇宙】國際刑警組織創「警察元宇宙」　防止虛擬犯罪
【元宇宙】國際刑警組織創「警察元宇宙」　防止虛擬犯罪
【Nothing新品】Nothing Ear (stick) 登場　無降噪售899港元
【Nothing新品】Nothing Ear (stick) 登場　無降噪售899港元
【環保耳機】採用水瓶回收材料　Sony推「地球藍」LinkBuds S 耳機
【環保耳機】採用水瓶回收材料　Sony推「地球藍」LinkBuds S 耳機
【雲端部署】銀行、零售業加速「上雲」解人才荒　跨系統整合節省遷移數據時間
【雲端部署】銀行、零售業加速「上雲」解人才荒　跨系統整合節省遷移數據時間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款