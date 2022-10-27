【網絡安全】釣魚攻擊仍是首要威脅　4成港企明年增20%網絡安全預算

▲ 有報告指，逾6成企業已將網絡安全視為董事會討論的首要議程項目之一。

近年企業急速數碼轉型，令企業對網絡安全關注度大增。網絡安全服務供應商Palo Alto Networks最新報告顯示，逾6成企業已將網絡安全視為董事會討論的首要議程項目之一，另有4成受訪企業計劃在來年增加約20%網絡安全預算。

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該企早前針對香港企業，進行有關企業對網絡安全的態度和應對網絡安全挑戰的調查，並於今（27日）發布最新的《企業網絡安全調查》指，逾3成受訪中小企表示在過去的12個月，破壞性網絡攻擊增加20%或以上。

其中三大網絡攻擊類型為釣魚攻擊（53%）、惡意軟件（49%），以及勒索軟件（44%）。這些攻擊均可能使企業的的運作受損、公司及客戶的數據被盜取，甚至使企業在金錢上有損失。

由於網絡攻擊有增多的趨勢，有56%的受訪管理層表示，他們比以往更關注網絡安全。有40%的受訪者表示，將於明年投放額外約20%的網絡安全預算，用於解決現有的安全漏洞（38%）、優化企業營運（37%）、改善回應危機的措施 (28%) ，以及應對不斷變化的網絡保安趨勢 (28%)。

視乎業務需要 決定優化系統次序

針對企業有意加強網絡安全防禦，Palo Alto Networks香港及澳門地區總經理馮志剛認為，企業需視乎其業務發展計劃來決定先提升哪一方面的網絡安全，

如果客戶是希望在2年內，將所有數據和系統搬上雲端，先考慮加強雲端安全，不無道理。

他也提醒企業要有完善各方面網絡安全的意識，切忌「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，只加強網絡攻擊嚴重的範疇的安全性。

此外，他又認為，儘管人才短缺，但長遠而言，中小企仍需增添網絡安全專責員工，

該員工可以為沒有使用網絡安全服務的企業，時刻看緊攻擊情況；亦可為已使用網絡安全服務的企業，為董事會提供制定相關的網絡安全策略的建議。

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記者：殷凱怡

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